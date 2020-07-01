خبراء ومراقبون : تمديد الحظر لا علاقة له بالاوضاع الصحية لكورونا

أوضح خبراء ومراقبون ان قرار الحكومة بتمديد الحظر الصحي حتى 7 يوليو القادم لا علاقة له بالحالة الحقيقية لفيروس كورونا مؤكدين أن القرار يخدم أجندة الحكومة السياسية وليس له أدنى علاقة بالمحاذير الصحية لكورونا.

وقال الأستاذ محمد عوض حماد قناوي الأمين السياسي لحزب الوطن في تصريح صحفي بحسب صحيفة صوت الأمة، أنه لايمكن للوضع الصحي ان يتحسن في ظرف ٧ ايام بالنظر الي النتائج اليومية التي تعلنها وزارة الصحة الاتحادية وقال إن الحكومة أرادت بهذا التمديد حلحلة قضاياها ومعالجة التحديات التي تواجها خاصة فيما يلي معاش الناس مشيرا الي الازمات المتلاحقة التي يعيشها المواطنون حاليا في الخبز والوقود والغاز بالإضافة إلى الأوضاع الصحية المتردية في المستشفيات الحكومية .

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وأضاف قناوي إن تمديد الحظر في هذا التوقيت سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسيزيد الحياة تعقيداََ مبيناً أن المواطن في هذه الظروف أصبح في حيرة من أمره لأن الحكومة أعاقت حركته لكسب الرزق الحلال من خلال التمديد المستمر للحظر الصحي .

من جانبه قال د. عادل الدومة الخبير في الشأن الاقتصادي ان الحكومة الانتقالية تواجهها صعوبات اقتصادية تضعها في إختبار حقيقي مع الشعب لذلك كان من الطبيعي ان تقوم بتمديد فترة الحظر الصحي للتغطية على إخفاقاتها في حل الضائقة المعيشية التي يعيشها المواطنون وكسب المزيد من الوقت لإيجاد المعالجات اللازمة لهذه الازمات .

ودعا الدومة الحكومة الإسراع في رفع الحظر الذي إستطال أمده وتضررت منه مصالح المواطنين مؤكدا ان اخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا واجب على الجميع ولكن لايمكن أن تتوقف حياة المواطن بسبب وباء كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)