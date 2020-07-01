فنان تشكيلي: المواكب حملت رسالة واضحة المعالم

قال الفنان التشكيلى وعضو لجان المقاومة بمنطقة أمبده الأستاذ محمود السيد إنجيا ان مواكب تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة اليوم، أوصلت رسالة واضحة المعالم، لا مجال بعدها للرجوع الي الخلف.
وأبان محمود في تصريح بحسب سونا، ان موكب امس شاركت فيها حشود غير مسبوقة تدافع لها كل التشكيليين، كما شملت حتى المشككين في نجاح الثورة بالفترة الماضية، وأشاد بالسلمية التي إلتزم بها الجميع لتفويت الفرصة على المتربصين بالمسيرة ومحاولات جرها الي العنف.
وتوقع الفنان التشكيلى محمود إنجيا ان يحصد الموكب ثمارا يانعة تدفع بالوطن الي الأمام، وشدد على ضرورة إضفاء الصفة القانونية والشرعية للجان المقاومة حتى تقوم بعملها على أكمل وجه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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