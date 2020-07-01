الشمالية:استخراج التصاديق المالية الخاصة بصرف منحة عيد الفطر

بدأت وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية الشمالية امس في استخراج التصاديق المالية الخاصة بصرف منحة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين بالولاية والذي يقدر عددهم باكثر من 25 الف عاملا . واكد مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بالشمالية الاستاذ حافظ عوض الكريم في تصريح بحسب سونا، ان جملة المبلغ الذي سيتم صرفه لسداد المنحة للعاملين بجميع الوزارات والمحليات ببلغ 220 مليون جنية مشيرا الي ان الصرف سيبدأ اعتبارا من يوم اليوم الاربعاء مضيفا ان الوزارة ظلت في حالة متابعة مستمرة مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية لصرف مرتبات شهر يونيو اعتبارا من الاسبوع القادم بجانب استمرار جهودها لتوفير المبالغ المالية الخاصة بمنحة عيد الاضحي المبارك وصرفها قبل وقت كافي لجميع العاملين بالولاية الشمالية . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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