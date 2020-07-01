أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020م

التاريخ: 01-يوليو-2020
0 مشاهدة
العناوين المحلية:
* الهلال يبدأ في تعقيم ملعبه استعداداً لعودة الفريق إلى التدريبات
* جكسا ينفي تعرضه لوعكة صحية ويبعث برسائل خاصة لجماهير الهلال
* نجوم نادي الهلال يحتفلون مع الثوار في مليونية 30 يونيو
* السمؤال نجم الهلال يدعم القري ورياض الأطفال بمدينة النهود
* وليد الشعلة: نصف النهائي هدف الهلال المقبل قاريا
* الشعلة: تلقيت عدة عروض خارجية.. وأسعى لاثبات وجودي مع الهلال
* الشعلة: سأساعد الضي وعبد الرؤوف.. والجماعية طريقنا لاستعادة الدوري
* لاعب منتخبنا الوطني ياسين حامد يعلن الرحيل عن ناديه سيبسي الروماني
* مجلس المريخ يقبل إعتذار المسلمي ويعيده مديراً فنياً
* مليون دولار من الكاف للاتحاد السوداني لكرة القدم
* الاهلي مروي يجتمع ويعد بتسليم اللاعبين والجهاز الفني المرتبات
* هلال الابيض يرفع سقف الطموحات ويعد بحافز ضخم
* هلال كادوقلي يقترب من تعيين برهان تية مدرباً لقيادة الفريق
* النور طه باشري: نحتاج لأكثر من 2 مليار لإكمال الموسم الرياضي
* نائب سكرتير الاهلي عطبرة: قرار عودة النشاط “ركوب رأس”
* نادي الأهلي شندي يعلنُ مطاردته لوسيط البوسني قانونياً في دولة الإمارات
* على اسد: ما تبقى من عمل في إستاد ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ لا يمنع عودة الفريق
* أندية الولايات تهاجم رئيس الإتحاد السوداني كمال شداد.. بسبب ذروة الخريف
* بورتسودان تتأهب إلى ضخ الدم في ملاعبها.. ومكافحة المخدرات تدعم حكام عطبرة
* جماهير الدمازين تستنكر موقف مملثها في الإتحاد العام لكرة القدم
* مجهودات كبيرة لرئيس القطاع الرياضي بنادي الفلاح عطبرة
* ختام الهادي: مضمار ربك جاهز لإقامة الفعاليات والكورونا تسببت في تأجيل المنافسات
العناوين العالمية:
* برشلونة يواصل النزيف بتعادل مُخيب أمام أتلتيكو مدريد
* يوفنتوس يمطر شباك جنوى بثلاثية صاروخية
* مانشستر يونايتد ينعش طموحه الأوروبي بثلاثية في برايتون
* رسميًا.. دورة مجمعة لدوري الأبطال والكونفيدرالية
* تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 إلى 2022 بسبب كورونا
* الكاف يلغي حفل جوائز الأفضل ..و 12 مارس موعداً لانتخابات
* 4 اغسطس موعداً لانتقالات الصيف والشتاء في إسبانيا
* ريال مدريد يرفض خيانة برشلونة في صفقة لاوتارو
* تقرير إيطالي :حكيمي يوقع عقود انضمامه لإنتر ميلان
* لاعبو دورتموند يتخلون عن جزء من رواتبهم حتى نهاية 2020
* مدرب بنفيكا البرتغالي يتقدم باستقالته
* بيلفيلد الألماني يعتذر عن الاحتفالات الجماهيرية بعد التأهل بللبوندسليجا
* الاتحاد الجزائري يتمسك باستكمال الموسم
* الفيفا يختبر تقنية جديدة لاحتساب التسلل
* يويفا: دوري الأبطال بلا خطة بديلةأرتيتا مدرب آرسنال: لا مجال للخطأ من أجل التأهل الأوروبي
* بيانيتش: برشلونة أعلى سقف أحلام لأي لاعب
* مدرب ميلان: إبراهيموفيتش أسد جائع دائمًا وسيعود لصفوف قريباً
* مويس مدرب وست هام: صراع البقاء مستمر حتى نهاية البريميرليج
* رابطة البريميرليج: العرض السعودي للاستحواذ على نيوكاسل معقد
* ماني: تشيلسي أصابني بالتوتر.. ومحظوظ للعب مع صلاح وفيرمينو
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.