أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020م

العناوين المحلية:

* الهلال يبدأ في تعقيم ملعبه استعداداً لعودة الفريق إلى التدريبات

* جكسا ينفي تعرضه لوعكة صحية ويبعث برسائل خاصة لجماهير الهلال

* نجوم نادي الهلال يحتفلون مع الثوار في مليونية 30 يونيو

* السمؤال نجم الهلال يدعم القري ورياض الأطفال بمدينة النهود

* وليد الشعلة: نصف النهائي هدف الهلال المقبل قاريا

* الشعلة: تلقيت عدة عروض خارجية.. وأسعى لاثبات وجودي مع الهلال

* الشعلة: سأساعد الضي وعبد الرؤوف.. والجماعية طريقنا لاستعادة الدوري

* لاعب منتخبنا الوطني ياسين حامد يعلن الرحيل عن ناديه سيبسي الروماني

* مجلس المريخ يقبل إعتذار المسلمي ويعيده مديراً فنياً

* مليون دولار من الكاف للاتحاد السوداني لكرة القدم

* الاهلي مروي يجتمع ويعد بتسليم اللاعبين والجهاز الفني المرتبات

* هلال الابيض يرفع سقف الطموحات ويعد بحافز ضخم

* هلال كادوقلي يقترب من تعيين برهان تية مدرباً لقيادة الفريق

* النور طه باشري: نحتاج لأكثر من 2 مليار لإكمال الموسم الرياضي

* نائب سكرتير الاهلي عطبرة: قرار عودة النشاط “ركوب رأس”

* نادي الأهلي شندي يعلنُ مطاردته لوسيط البوسني قانونياً في دولة الإمارات

* على اسد: ما تبقى من عمل في إستاد ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ لا يمنع عودة الفريق

* أندية الولايات تهاجم رئيس الإتحاد السوداني كمال شداد.. بسبب ذروة الخريف

* بورتسودان تتأهب إلى ضخ الدم في ملاعبها.. ومكافحة المخدرات تدعم حكام عطبرة

* جماهير الدمازين تستنكر موقف مملثها في الإتحاد العام لكرة القدم

* مجهودات كبيرة لرئيس القطاع الرياضي بنادي الفلاح عطبرة

* ختام الهادي: مضمار ربك جاهز لإقامة الفعاليات والكورونا تسببت في تأجيل المنافسات

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العناوين العالمية:

* برشلونة يواصل النزيف بتعادل مُخيب أمام أتلتيكو مدريد

* يوفنتوس يمطر شباك جنوى بثلاثية صاروخية

* مانشستر يونايتد ينعش طموحه الأوروبي بثلاثية في برايتون

* رسميًا.. دورة مجمعة لدوري الأبطال والكونفيدرالية

* تأجيل كأس أمم أفريقيا 2021 إلى 2022 بسبب كورونا

* الكاف يلغي حفل جوائز الأفضل ..و 12 مارس موعداً لانتخابات

* 4 اغسطس موعداً لانتقالات الصيف والشتاء في إسبانيا

* ريال مدريد يرفض خيانة برشلونة في صفقة لاوتارو

* تقرير إيطالي :حكيمي يوقع عقود انضمامه لإنتر ميلان

* لاعبو دورتموند يتخلون عن جزء من رواتبهم حتى نهاية 2020

* مدرب بنفيكا البرتغالي يتقدم باستقالته

* بيلفيلد الألماني يعتذر عن الاحتفالات الجماهيرية بعد التأهل بللبوندسليجا

* الاتحاد الجزائري يتمسك باستكمال الموسم

* الفيفا يختبر تقنية جديدة لاحتساب التسلل

* يويفا: دوري الأبطال بلا خطة بديلةأرتيتا مدرب آرسنال: لا مجال للخطأ من أجل التأهل الأوروبي

* بيانيتش: برشلونة أعلى سقف أحلام لأي لاعب

* مدرب ميلان: إبراهيموفيتش أسد جائع دائمًا وسيعود لصفوف قريباً

* مويس مدرب وست هام: صراع البقاء مستمر حتى نهاية البريميرليج

* رابطة البريميرليج: العرض السعودي للاستحواذ على نيوكاسل معقد

* ماني: تشيلسي أصابني بالتوتر.. ومحظوظ للعب مع صلاح وفيرمينو

الخرطوم(أخبار الخليج 365)