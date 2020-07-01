ظريف: من يشارك أمريكا في إجراءاتها غير القانونية سوف يتحمل المسؤولية معها

الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، انضمت إلى الولايات المتحدة في العقوبات الاقتصادية على بلاده.

وقال ظريف، في كلمة عبر الفيديو كونفرانس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الحظر التسليحي المفروض على إيران اليوم الثلاثاء: “الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) انضمت إلى أمريكا في العقوبات الاقتصادية على إيران”، مؤكدا أن

من يشارك الولايات المتحدة في إجراءاتها غير القانونية سوف يتحمل المسؤولية معها.

وأضاف “شهدنا خلال السنوات الماضية هجمة السياسات الأحادية الأمريكية على المؤسسات الدولية لتحقيق مصالحها الشخصية”، مشيرا إلى أن “الجدول الزمني لرفع حظر الأسلحة عن إيران جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني في كلمته “لم نجد أي تأثير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي ويجب عليها عدم الرضوخ للضغوط الخارجية”.

وشدد ظريف على أنه “حان الوقت للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لأن يُحمِّل الولايات المتحدة المسؤولية عن أفعالها غير القانونية”، مؤكدا أن واشنطن “ضربت بعرض الحائط قرار المحكمة الدولية، وأن السياسات الأحادية للولايات المتحدة هاجمت التعاون الدولي من أجل مصالحها”.