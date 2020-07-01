ساطع الحاج: تنظيم مليونية 30 يونيو قامت به لجان المقاومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، امس الثلاثاء بأن تنظيم مواكب مليونية 30 يونيو تم بتنسيق مابين لجان المقاومة وأسر الشهداء الذين سقطوا في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة .
وقال الحاج خلال حديثه على قناة الحدث ان تنظيم مليونية 30 يونيو قامت به لجان المقاومة مضيفًا بأن ذلك حدث فريد في ثورة ديسمبر كونها أستطاعت ان تخلق جهاز قاعدي تشبيكي في كل حي ومحلية في البلاد .
وتابع القيادي بقوى الحرية والتغيير، قائلًا : ان “القرار نبع من اللجان القاعدية ورسالة للعسكر لا يمكن ان يكون هنالك انقلاب او تفكير في هذه المسألة ولايمكن ان يكون هناك تراجع للوراء الى المشروع الاستبدادي”.
وحول خلافات مكونات قوى الحرية والتغيير قال الحاج ان :”أي تباين في وجهات النظر خلال المرحلة الانتقالية في السودان أمر طبيعي”.
وأضاف الحاج: “نعترف بوجود تباين وخلافات لكن التحدي الحقيقي يكمن في مواجهة الخلاف دون ان يحدث انحراف في مسار الثورة”.
وأكد ان التباينات والخلافات بين مكونات التغيير لم تصل الى مرحلة التأثير على الاهداف الاستراتيجية للثورة وشعاراتها (الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية).
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