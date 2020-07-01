النفاق العربي.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من ينتظر انصافا من الحكومات العربية يكون غاشا لنفسه ، ومن يرى ان هذه الحكومات ستنصر حقا أو تتصدى لباطل فانه يكون واهما جدا ، لكن التعويل على الشعوب فى رفض نفاق حكوماتها ومناصرة القضايا المحقة لمظلومين تطابقت عليهم مظالم الإستكبار العالمى مع حكوماتنا العميلة سيئة الصيت والسمعة .

ومن أوضح القضايا التى يبرز فيها النفاق العربى جليا لا لبس فيه مظلومية الشعب اليمنى وشعب البحرين ، فالاخير يتعرض لظلم منظم واستهداف ممنهج من قبل حكومته وحلفائها وبعض الحكومات العربية المنافقة التى لم تستطع ان تدين استخدام العنف الشديد المفضى الى الاعاقة والقتل بوجه محتجين سلميين لم يحيدوا يوما عن خطهم السلمى وتظاهراتهم الحضارية للمطالبة بحقوق مشروعة لا يستطيع أى شخص ان يعترض عليها أو ينتقدها ، وايضا بلغ التمادى فى الظلم ان تتم محاكمات جائرة بحق الناشطين السلميين ويحكم على البعض بالسجن الطويل والتعذيب واخرين تصدر بحقهم احكام اعدام ظلما وعدوانا ويتم التنفيذ دون ان تفتح الحكومات العربية المنافقة فمها احتجاجا على هذه الاعدامات المفجعة ، كما نرى المنامة تحكم بسحب جنسية بعض مواطنيها وتبعدهم خارج البلد فى مخالفة صريحة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية دون ان يتحرك أى صوت رسمى عربى يستنكر هذا الفعل القبيح .

اما الشعب اليمنى المظلوم والذى تكالبت عليه قوى الشر قتلا وحصارا وتجويعا فاننا نسمع يوميا عن طلعات لطيران العدوان السعودى الأماراتى بمشاركة مرتزقة من بلادنا بكل اسف وبدعم بل ومشاركة أمريكية صهيونية اوروبية ، كل هؤلاء الطغاة المستكبرين يشنون الحرب ويمارسون القتل بحق هذا الشعب المظلوم وحكوماتنا المنافقة بل وبعض شعوبنا الغافلة لاتحرك ساكنا ولا تناصر اخوانها المظلومين فى اليمن ، لكن الاسوأ هو ماوقعت فيه حكوماتنا المنافقة غير المحترمة اذ اسرعت مباشرة الى ادانة اليمنيين فى توجيههم ضربات صاروخية الاسبوع الماضى الى مواقع عسكرية سعودية فى الرياض ومدن اخرى , وبحسب موقع صحيفة رأي اليوم، فإن بيانات تّضامن وإدانة صدرَت عن حُكومات عربيّة في مِصر والجزائر ومُعظم الدول الخليجيّة، إضافةً إلى منظّمة المُؤتمر الإسلامي ، وهؤلاء اعلنوا مناصرتهم للسعودية (قاتلة أطفال اليمن ومدمرة البلد بشكل كامل بواسطة الطيران والحصار ) وادانت هذه الحكومات المنافقة الضربات اليمنية التى جاءت دفاعا عن النفس وردا على آلاف الطلعات الجوية السعودية التى تنزل آلاف الحمم القاتلة على رؤوس الأطفال والنساء والكهول من أهل اليمن الابرياء .

انه النفاق العربى فى اجلى مصاديقه فهو يتضامن مع المعتدى القاتل الظالم ويدين الضحية المظلوم المعتدى عليه .