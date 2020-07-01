الكهرباء ..تفاقم الازمة وخوف من استمرارها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قبل أسبوع تقريبا خرج علينا السيد وزير الطاقة فى مؤتمر صحفى متحدثا عن مشاكل تواجه الكهرباء وانهم يأسفون لاضطرارهم الى قطعها ، وقال السيد الوزير ان هذا الاسبوع سيكون قاسيا وسوف يضطرون فيه الى قطوعات قد تمتد من خمس الى سبع ساعات فى اليوم واردف يقول اننا قد نضطر الى اضافة ساعتين ، وتناول السيد الوزير فى حديثه عددا من الاسباب عزى اليها تدهور الوضع وايصاله الى ما هو عليه الان ، وقد تحدث الناس كثيرا حول الموضوع واتفقوا على ان بيان السيد الوزير لم يكن كافيا ولامقنعا بل فيهم من سخر منه واخرون اتهموه بالكذب وتضليل الناس وهو يقول ان القطوعات ستستمر خمس الى سبع ساعات وربما زادت ساعتين واذا بالواقع يكشف كذب الرجل واستمرت القطوعات الى عشرة ساعات نهارا وست ساعات أو تزيد ليلا .

من جانبه كشف السيد وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين المهندس خيري عبد الرحمن احمد عن معلومات حول الطاقة المنتجة حاليا وأسباب العجز في تغطية الإمداد المطلوب والحلول العاجلة وخطط المستقبل،.

وقال في توضيح صحفي إن أسباب العجز والقطوعات تتمثل في ان الطاقة الكلية بحسب تصميم كافة وحدات الإنتاج (مائية او حرارية) تبلغ 3,500 ميقاواط وان الطاقة المتاحة واقعياً، بعد إعتبار الإهلاك وعيوب التصميم او التنفيذ، تبلغ حوالي 3,000 ميقاواط. مؤكدا ان جملة طاقة انتاج المحطات في ٢٥ يونيو عند أعلي درجة حرارة (٤٤ م)، مع إعتبار العجز في الوقود ونقص الإسبيرات بسبب التمويل وانخفاض منسوب النيل، حوالي ١٩٠٦ ميقاواط.

ونعرف من كلام السيد الوكيل ان العجز فى هذا الجزء يزيد عن 1500 ميقاواط ، واذا اضفنا الى الموجود الوارد من مصر واثيوبيا يكون المتاح فى حدود 2200 ميقاواط واعلى طلب للمستهلكين 3020 أى بعجز يفوق الوارد من مصر واثيوبيا معا مما يعنى ان الفاقد كبير ، واذا قلنا ان كل هذا الحديث عن القطاع السكنى فقط سنجد ان القطاعات التجارى والزراعى والصناعى خارج هذه الحسابات والمعروف ان القطاع الصناعى بالذات يستهلك أضعاف ماتحتاجه القطاعات الاخرى مجتمعة وعليه فالقول بان الاحتياج فى اعلى طلب له يكون في حدود الثلاثة الف ميقاواط ليس إلا خداعا للرأى العام ، وكان يجب على الكهرباء ان توضح للناس حجم المتاح عمليا عندها الان ، وحجم الاحتياج الفعلى لكل القطاعات والعجز الذى نعانى منه وعدم مقدرتنا على توفيره ليدرك الناس مقدار المشكلة وما الذى يمكن ان يتم عمله للمعالجة .

المهندس خيرى عبد الرحمن تحدث عن خطط المستقبل فقال أنهم أعدوا برمجة خطط لدخولها لمرحلة الانتاج: منها 530 ميقاواط حراري في قري-٣ و 350 ميقاواط حراري في بورتسودان و ٥ ميقاوات شمسي في الفاشر و ٥ ميقاواط شمسي في الضعين و واحد ميقاواط رياح (تجريبي) في دنقلا.

واكد التواصل في عملية متابعة تنفذها لتفادي اي قصور وضمان إستكمالها بالمستوي الفني المقبول، مع علمهم ا أنهم يتعاملون هنا بسياسة الأمر الواقع بتصميماتها المكلفة في الإنشاء وفي التشغيل.

وقال تم ترتيب خيارات المستقبل ووضع خطة أستراتيجية متوسطة (٥سنوات) وطويلة المدي ل ١٥ عام. وبرمجة تنفيذها بناءً علي التمويل المتوفر. مع العلم انهم يركزون

علي مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا ان السودان غني جدا بالموارد الطببعية في هذين المجالين.

وقال ان جملة الطاقة الشمسية المستهدفة: ٤,٥٠٠ ميقاواط موزعة كالآتي: ٢,٥٠٠ ميقاواط من شمال أمدرمان الي وادي حلفا. ١٥٠٠ ميقاواط بالبحر الأحمر. ٥٠٠ ميقاواط في كردفان ودارفور. ويتماشي ذلك مع ما هو متوفر او تحت الإنشاء للتوليد ليكون التوليد القاعدي للتوليد الشمسي.

واكد استهدافهم طاقة رياح تصل الي ٣٠٠٠ ميقاواط موزعة كالآتي: ١,٥٠٠ ميقاواط في الشمالية. ١٠٠٠ ميقاواط في البحر الأحمر. ٥٠٠ ميقاواط في كردفان ودارفور. مؤكدا اضافة ٥٢٥ ميقاواط طاقة شمسية و ٣٠٠ ميقاواط طاقة رياح في المرحلة الأولي من الخطة الإستراتيجية.

وقال انهم انهم لا يخططون لإنشاء سدود جديدة لإنتاج الكهرباء ، إلا أنهم مهتمون بزيادة انتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل. وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار حيث نستفيد من التقدم التكنولوجي لمضاعفة انتاج تلك السدود. ليرتفع انتاج الروصيرص من ٢٨٠ ميقاواط الي ٤٤٢ ميقاواط. وكذلك زيادة انتاج محطة سنار الي ٦٠ ميقاواط. كما نخطط لبناء وحدات جديدة علي الجانب الآخر لنفس السدود: ٦٠ ميقاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة الي ١٤٦ ميقاواط في الجانب الآخر من سد سنار.

ونجد لزاما علينا شكر السيد الوكيل لتوضيحه وبيانه لنا هذه التفاصيل المهمة لكننا نقول وبوضوح ان مشكلتنا فى الكهرباء عويصة والمعاناة ستتفاقم مع هذا الوضع الذى نراه اذ ان الوقود شبه منعدم ولن نضمن ان تفى الحكومة بتوفيره على الحد المطلوب لضمان توليد منتظم وامداد كهربائى مستقر ولن تقدم المالية تكاليف الصيانة كاملة التى قيل انها بلغت هذا العام 250 مليون دولار دفعت منها المالية 25 مليون دولار فقط أى فى حدود 10 % فقط من المطلوب وهذا يجعل المشكلة تتعقد اذ ان المالية وبشكل أكيد وقول حاسم لن تتمكن من دفع تكاليف انشاء هذه المشاريع الكبرى للتوليد بالرياح والشمس وزيادة فعالية السدود الموجودة ولن نضمن ان نجد دولا ومؤسسات تمول هذه المشاريع فى هذا الظرف الاقتصادي الحرج مما يعنى المزيد من المشاكل فى هذا القطاع الحيوى الهام (الكهرباء) فى ظل هذا الكساد العام الذى يضرب العالم ككل.