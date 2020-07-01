لجنة اطباء السودان المركزية: استشهاد مواطن بطلق ناري بأمدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة اطباء السودان المركزية عن ارتقاء روحٌ طاهرة ملتحقة بركب شهداء ثورة ديسمبر المجيدة في موكب امس الثلاثون من يونيو الداعي إلى استكمال أهداف الثورة بمدينة أمدرمان.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب الشهيد ارتقى إثر تلقيه رصاصة استقرت في الصدر مؤديةً إلى وفاته ولم يتم التعرف على بياناته.

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