المعاشيون .. ظلم فادح ومعاناة مستمرة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كتبنا وكتب غيرنا عن قضايا المعاشيين ومعاناتهم والتجاهل المستمر لهم من قبل الحكومة ، ونعود اليوم لتناول هذا الموضوع نصرة لهذه الشريحة المهمة جدا فى المجتمع والتى يفترض ان تنال الاحترام اللازم والتقدير الذى تستحقه ، اما ان يتم التعامل معها بهذه الطريقة الغير لائقة فهو امر مؤسف ولا يشبه ما عرف به المجتمع السوداني من تسامح وايثار ومساعدة الضعفاء والمساكين خاصة من كبار السن الذين لهم دين علينا وفى رقابنا ولن نوفيهم حقوقهم علينا.

مما يحز فى نفوس هذه الشريحة المهمة ان الحكومة اهتمت بكل القطاعات بالدولة وتم تحسين أوضاعهم وزيادة مرتباتهم وفى ذات الوقت نراها تتجاهل اكثر من 440الف معاشي بكل ولايات السودان فهى تمنحهم (بحسب ما عرفنا) زيادة ألفين جنية فقط كمبلغ ثابت مقابل الزيادات في المرتبات التى وصلت الى 569% (أى أكثر من خمسة أضعاف) ، ومايقوله الانصاف وبالفم المليئ ان الزيادة الحقيقة الواجب وصولوها للمعاشيين يجب ان تراعي انصاف هذه الشريحة ، اذ ليس من العدالة فى شيئ ان يتم ظلم ذوى الدرجات الدنيا والذين يتقاضون فتاتا وتتم زيادتهم الفى جنيه ليصبح من كان يتلقى معاشا يبلغ الف جنيه يأخذ الان ثلاثة آلاف وفى نفس الوقت هناك من يتلقون مرتبات تصل الى الاربعين الف مثلا وهؤلاء لاتمثل الالفى جنيه شيئا بالنسبة لهم بل حتى لايشعرون بها وإن لم تصلهم لايفقدونها ، وكان يجب على الحكومة ان تنظر الى ذوى المعاش الضعيف وتعدل لهم معاشاتهم لتصبح مجزية أو قريبة من ذلك وهنا تكون العدالة والا فهؤلاء المعاشيين يصبحون ممن سحقتهم الحكومة لا انها ساعدتهم.

ان ما يلزم ان يتم عمله لمعالجة هذا الخلل ان ننظر الى ارباب المعاشات المتدنية مثلا ونحسب القوة الشرائية للجنيه وقت تحديد استحقاقهم المعاش وبداية صرفهم له ثم نعطيهم اليوم بمقدار ما كانت تساويه معاشاتهم لحظة اقرارها واول استلامهم لها وإن عملنا هذا نكون قد اسهمنا نوعا ما فى التخفيف على هؤلاء المساكين وساعدناهم ولو جزئيا فى تخفيف العبء عنهم .

ويمكن ايضا اعطاء المعاشيين كوبونات تتيح لهم شراء الاحتياجات الضرورية ومستلزمات الحياة وتكون هذه الكوبونات صالحة للتداول فى كل مكان ، ومستحقة الوفاء متى ما قدمت وتكون مقبولة فى كل المراكز التجارية حتى نسهل على المعاشى الحصول على احتياجاته من اقرب مركز تجارى له ، وعلى الحكومة ان تتحمل نصف التكلفة على الاقل ، وتكون السلع بتكلفة الانتاج فقط ، ودعما للمعاشيين يلزم ان يحظوا بخدمات علاجية متميزة ويكون لهم الحق فى تلقى الخدمة فى أفضل مستشفيات البلد وفى المحل الذى يختارونه هم اضافة الى توفير كل العلاج اللازم ولايتحملوا جنيها واحدا فى هذا الأمر ، وإن فعلت الحكومة لهم ذلك تكون قد ساعدتهم وانصفتهم قليلا والا فانه الظلم واقع عليهم ، ولتحذر الحكومة من ظلم هذه الشريحة الضعيفة كثيرة العدد فانها ان فعلت ذلك كانت قد ارتكبت جناية كبرى لاتغتفر.