عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة الجريدة

استشهاد مواطن بطلق ناري بأمدرمان

تجمع المهنيين : 30يونيو عيد وطني وريمونتادا شعبية محت علقم هذه الذكرى

مواكب حاشدة بالخرطوم والولايات تطالب بالقصاص واستكمال هياكل الحكم المدني

اعتداء مجموعة مندسة على وزير الصحة أكرم التوم

اعتصام أهالي نيرتتي يدخل يومه الرابع

الحكومة ستبدأ من اليوم تحويل مطالب مليونية (30) يونيو إلى برامج تنفيذية

تجمع المهنيين: المجموعة المنشقة اختطفت صفحة (الفيس بوك)

قرار مفاجئ بفتح جسر” حنتوب ـ مدني”

تعثر مشاورات شركاء الحكم والجبهة الثورية بشأن نسب المجلس التشريعي

صحيفة التيار:

مدن السودان تنتفض بذكرى الثلاثين من يونيو

مواطنو نيرتتتي بجبل مرة يعتصمون ويغلقون الطريق الغربي

تعثر مفاوضات السلام حول توزيع مقاعد البرلمان

صحيفة أخبار اليوم:

تجمع المهنيين:المواكب اكدت تحررالشعب وانه لن يعود دون حقوقه كاملة

الناطق الرسمي باسم الحكومة الإنتقالية : الرسالة وصلت وسنعمل على تلبية المطالب اعتبارا من الغد

سقوط شهيد وعدد من الإصابات خلال مسيرات 30 يونيو

إجماع من شركاء الفترة الانتقالية على ضرورة تجاوز الخلافات

عنف وشغب في إثيوبيا بعد مقتل مُغنٍ..والسلطات تقطع الاتصالات والإنترنت

صحيفة الوطن:

المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تدفع بعدد من المطالب في مليونية أمس

مواكب هادرة في الخرطوم والولايات تدعو لتصحيح المسار

الكشف عن تعديلات وزارية وشيكة

الثوار يؤكدون على مدنية الدولة وحماية الثورة

قيادي شيوعي شيوعي :سوف نسحق الكيزان

مطالب بالقصاص للشهداء واكمال السلام

صحيفة السوداني:

الدقير: لا خيار أمام السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير إلا أن يحسنوا الإصغاء لصوت الشعب

صديق يوسف :الاحتجاجات رسالة قوية في بريد الحكومة

الاعتداء على وزير الصحة السوداني من قبل متظاهرين بالخرطوم

تجمع المهنيين يعلن إختطاف صفحته بواسطة السكرتارية القديمة للتجمع

نقل هارون والسنوسي وعلي الحاج إلى يستبشرون

مِعبر أرقين: إيقاف رِحلات تَفويج العَالِقين بِمصر.

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صحيفة النيل الدولية:

فيصل:الرسالة وصلت

سقوط شهيد وعدد من الإصابات أمس

ألوف ام درمان تنتصر سيرا على الأقدام

بيان مجلس الوزراء حول حشود الثلاثين من يونيو والاحداث المصاحبة لها

الطيب مصطفى يهدد بتدوين بلاغ في مواجهة صلاح مناع ويكيل الاتهامات ويتحدى

صحيفة السوداني الدولية:

أطباء السودان تعلن عن سقوط شهيد بأم درمان في موكب 30يونيو

معسكرات النازحين تشارك في مليونية 30يونيو بوسط دارفور

مسيرات هادرة تجوب شوارع بورتسودان احتفالا بمليونية ( 30) يونيو

مواكب مليونية تشهدها شرق دارفور للمطالبة بتحقيق شعارات الثورة

نيالا تخرج في مواكب سلمية لتصحيح مسار الثورة السودانية

ثوار الحصاحيصا يتظاهرون ويزورون أسر الشهداء

تجمع المهنيين يعلن عن اختطاف صفحته في الفيسبوك

صحيفة اليوم التالي:

انطلاق مواكب (30) يونيو لتصحيح مسار الفترة الانتقالية

تأجيل الكان الأفريقي وتعديل نظام دوري الأبطال

حي العرب يرحب باستئناف الممتاز ومدربه يتحدث بثقة

جكسا ينفي تعرضه لوعكة صحية ويبعث برسائل خاصة

صحيفة آخر لحظة :

(آخر لحظة) تنشر بيان مجلس الوزراء حول حشود 30 يونيو

لجان مقاومة: مليونية ٣٠يونيو رسالة للعالم بأن السودان صانع الثورات

السعودية : ندعم السودان لتحقيق أمنه واستقراره

الشرطة: اصابة مواطن اثناء تحركات لمتفلتين

في ذكري 30 يونيو .. (المهنيين) يتقدم بـ (5) مطالب

صحيفة صوت الأمة:

الثوار يرسمون لوحة تاريخية فى ذكرى 30يونيو

تمديد الفترة الانتقالية و4وزارات للجبهة الثورية

السعودية ترفض أي إجراء يمس بـ “حقوق” مياه النيل.

وكالة السودان للأنباء “سونا”

بيان مجلس الوزراء حول حشودالثلاثين من يونيو والاحداث المصاحبة لها

تجمع المهنيين:المواكب اكدت تحررالشعب وانه لن يعود دون حقوقه كاملة

سقوط شهيد وعدد من الإصابات خلال مسيرات 30 يونيو

تجمع مصابي الثورة يؤكد تضامنه مع أسر الشهداء ولجان المقاومة

تجمع المهنيين: نستقبل ذكرى 30 يونيو وما زالت أهداف الثورة بعيدة المنال

مليونية ٣٠ يونيو رسالة للعالم بأن السودان ملهم الشعوب وصانع الثورات

أم درمان تتزيأ بأعلام السودان وصور الشهداء إحتفالا بذكرى ٣٠ يونيو

مواكب ٣٠ يونيو بوسط وجنوب الخرطوم تطالب بالسلام واكمال هياكل السلطة

لجان مقاومة بحري تدعو لتوحد قوى الحرية والتغيير وتحقيق أهداف الثورة

مواكب الجنينة تطالب بإكمال مطلوبات الثورة والقصاص للشهداء

قيادات مجتمع الرصيرص يحيون ذكرى 30 يونيو

نيالا تخرج في مواكب هادرة بمناسبة ذكرى 30يونيو

ولاية سنار تطالب بالقصاص واستكمال مطالب الثوار

مسيرة كبرى بولاية القضارف في ذكرى مليونية 30 يونيو

مواكب الإحتفال بذكرى مليونيه 30 يونيو تطوف أحياء مدني

دنقلا: مواكب30 يونيو تدعو لتصحيح المسار واستكمال هياكل السلطة

مدني: إنطلاقة مواكب الإحتفال بمليونيه 30 يونيو

لجان مقاومة الصحافة وجبرة .. ٣٠ يونيو انتصار لارادة الشعب.