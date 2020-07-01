الحكومة ستبدأ من اليوم تحويل مطالب مليونية (30) يونيو إلى برامج تنفيذية

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، إن الحكومة ستبدأ اعتباراً من اليوم في العمل الجاد لتحويل مطالب ملونية “30” يونيو إلى قرارات تتنفيذية.

وقال فيصل في بيان للشعب السوداني مساء امس، إن الحكومة ليس لديها أي تحفظات قانونية أو سياسية بشأن مليونية “30” يونيو، ونوه إلى أن مخاوفها تتعلق فقط بالجانب الصحي وتأثيرات جائحة “كورونا.

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وأشار إلى أن المظاهرات رغم سلميتها سجلت سقوط شهيد جديد في أم درمان، بالإضافة إلى مصابين في العاصمة والولايات، وأعلن أن الأجهزة العدلية ستتجري تحقيقاً شفافاً لتحديد المسؤوليات ومعاقبة مرتكبي التجاوزات مهما كان مصدرها.

وقال فيصل “كان الحشد عظيماً ورائعاً وقدرتكم على الإلتزام بالمسيرات درساً لنا نتعلم ونستفيد منه”.

وأضاف “أهلنا في القرى والنجوع والمدن لقد كان صوتكم واحداً وكان شعاراكم موحداً ومطالبكم محل اجماع ورسالتكم وصلت كاملة”.

وبحسب صحيفة الجريدة، أكد أن الحكومة عازمة على الاستجابة لهذه المطالب، فيما أشار إلى أن المفاوضات ستتواصل مع قوى الكفاح المسلح لتتويج مسيرة المباحثات إلى سلام شامل والاتجاه نح ومعارك البناء.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)