أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 1 يوليو 2020م

صحيفة الجريدة:

استشهاد مواطن بطلق ناري بأمدرمان

تجمع المهنيين : 30يونيو عيد وطني وريمونتادا شعبية محت علقم هذه الذكرى

مواكب حاشدة بالخرطوم والولايات تطالب بالقصاص واستكمال هياكل الحكم المدني

اعتداء مجموعة مندسة على وزير الصحة أكرم التوم

اعتصام أهالي نيرتتي يدخل يومه الرابع

الحكومة ستبدأ من اليوم تحويل مطالب مليونية (30) يونيو إلى برامج تنفيذية

تجمع المهنيين: المجموعة المنشقة اختطفت صفحة (الفيس بوك)

قرار مفاجئ بفتح جسر” حنتوب ـ مدني”

تعثر مشاورات شركاء الحكم والجبهة الثورية بشأن نسب المجلس التشريعي

صحيفة السوداني:

– الدقير: لا خيار أمام السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير إلا أن يحسنوا الإصغاء لصوت الشعب

– صديق يوسف :الاحتجاجات رسالة قوية في بريد الحكومة

– الاعتداء على وزير الصحة السوداني من قبل متظاهرين بالخرطوم

– تجمع المهنيين يعلن إختطاف صفحته بواسطة السكرتارية القديمة للتجمع

– نقل هارون والسنوسي وعلي الحاج إلى يستبشرون

– مِعبر أرقين: إيقاف رِحلات تَفويج العَالِقين بِمصر.

صحيفة أخبار اليوم:

– تجمع المهنيين:المواكب اكدت تحررالشعب وانه لن يعود دون حقوقه كاملة

– الناطق الرسمي باسم الحكومة الإنتقالية : الرسالة وصلت وسنعمل على تلبية المطالب اعتبارا من الغد

– سقوط شهيد وعدد من الإصابات خلال مسيرات 30 يونيو

– إجماع من شركاء الفترة الانتقالية على ضرورة تجاوز الخلافات

– عنف وشغب في إثيوبيا بعد مقتل مُغنٍ..والسلطات تقطع الاتصالات والإنترنت

صحيفة السوداني الدولية:

– أطباء السودان تعلن عن سقوط شهيد بأم درمان في موكب 30يونيو

– معسكرات النازحين تشارك في مليونية 30يونيو بوسط دارفور

– مسيرات هادرة تجوب شوارع بورتسودان احتفالا بمليونية ( 30) يونيو

– مواكب مليونية تشهدها شرق دارفور للمطالبة بتحقيق شعارات الثورة

– نيالا تخرج في مواكب سلمية لتصحيح مسار الثورة السودانية

– ثوار الحصاحيصا يتظاهرون ويزورون أسر الشهداء

– تجمع المهنيين يعلن عن اختطاف صفحته في الفيسبوك

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صحيفة الوطن:

– المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تدفع بعدد من المطالب في مليونية أمس

– مواكب هادرة في الخرطوم والولايات تدعو لتصحيح المسار

– الكشف عن تعديلات وزارية وشيكة

– الثوار يؤكدون على مدنية الدولة وحماية الثورة

– قيادي شيوعي شيوعي :سوف نسحق الكيزان

– مطالب بالقصاص للشهداء واكمال السلام

صحيفة النيل الدولية:

– فيصل:الرسالة وصلت

– سقوط شهيد وعدد من الإصابات أمس

– ألوف ام درمان تنتصر سيرا على الأقدام

– بيان مجلس الوزراء حول حشود الثلاثين من يونيو والاحداث المصاحبة لها

– الطيب مصطفى يهدد بتدوين بلاغ في مواجهة صلاح مناع ويكيل الاتهامات ويتحدى

صحيفة اليوم التالي:

– انطلاق مواكب (30) يونيو لتصحيح مسار الفترة الانتقالية

– تأجيل الكان الأفريقي وتعديل نظام دوري الأبطال

– حي العرب يرحب باستئناف الممتاز ومدربه يتحدث بثقة

– جكسا ينفي تعرضه لوعكة صحية ويبعث برسائل خاصة

صحيفة آخر لحظة :

– (آخر لحظة) تنشر بيان مجلس الوزراء حول حشود 30 يونيو

– لجان مقاومة: مليونية ٣٠يونيو رسالة للعالم بأن السودان صانع الثورات

– السعودية : ندعم السودان لتحقيق أمنه واستقراره

– الشرطة: اصابة مواطن اثناء تحركات لمتفلتين

– في ذكري 30 يونيو .. (المهنيين) يتقدم بـ (5) مطالب

صحيفة صوت الأمة:

– الثوار يرسمون لوحة تاريخية فى ذكرى 30يونيو

– تمديد الفترة الانتقالية و4وزارات للجبهة الثورية

– السعودية ترفض أي إجراء يمس بـ “حقوق” مياه النيل.