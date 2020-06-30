عاجل.. الحكومة تتعهد بتنفيذ مطالب "ذكرى 30 يونيو" من الغد

الثلاثاء 30 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تعهد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح بقيام الحكومة الانتقالية، بداية من غد الأربعاء، بالعمل الجاد لتحويل مطالب مسيرات ذكرى 30 يونيو إلى قرارات تنفيذية.



ورفعت مسيرات حاشدة شهدتها الخرطوم وعدد من المدن السودانية، الثلاثاء، مطالب موحدة، تمثلت في محاسبة رموز نظام الإخوان البائد، والقصاص لشهداء الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق السلام.

وقال صالح، في بيان صحفي نيابة عن مجلس الوزراء، إن "المظاهرات رغم سلميتها سجلت سقوط شهيد جديد في أم درمان، بالإضافة إلى مصابين في العاصمة والولايات.

وشدد بأن الأجهزة العدلية ستجري تحقيقاً شفافاً لتحديد المسؤوليات ومعاقبة مرتكبي التجاوزات مهما كان مصدرها.

وأشار إلى أن الحكومة ليس لديها أي تحفظات قانونية أو سياسية بشأن ملونية 30 يونيو، لكنها كانت حريصة على سلامة المواطنين وعدم تعريضهم للاصابة بكورونا.

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وقال صالح وهو المتحدث الرسمي للحكومة الإنتقالية "كان الحشد عظيماً ورائعاً، وقدرتكم على الإلتزام بالمسيرات درساً لنا نتعلم ونستفيد منه".

وأضاف "أهلنا في القرى والنجوع والمدن لقد كان صوتكم واحداً وكان شعاراكم موحداً ومطالبكم محل اجماع ورسالتكم وصلت كاملة".

وشدد بأن حكومته عازمة مواصلة المفاوضات مع قوى الكفاح المسلح المستمرة لمدة 9 أشهر، لتتويجها إلى سلام شامل والتوجه نحو ومعارك البناء".

وشهدت الخرطوم وعدد من المدن السودانية، الثلاثاء، مسيرات حاشدة إحياء لذكرى 30 يونيو/حزيران التي شكلت إحدى المحطات المهمة في نجاح ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أنهت حكم عمر البشير.

ورفعت المسيرات مطالب مشتركة، تمثلت في "القصاص لشهداء الثورة ومحاكمة رموز الإخوان البائد، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية (تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين)".

وتمكن السودانيون العام الماضي من تحويل 30 يونيو/حزيران من يوم مشؤوم شهد صعود نظام الإخوان إلى السلطة بانقلاب عسكري، إلى يوم سعيد رسموا خلاله ملامح الحكم المدني لبلادهم، بعد أن ملأوا الطرقات في هذا التوقيت عقب حادثة فض الاعتصام.