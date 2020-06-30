عاجل.. بيان مجلس الوزراء حول حشود الثلاثين من يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانا حول الحشد الجماهيري الذي عم ارجاء البلاد احياء لذكري الثلاثين من يونيو وأيضا حول الأحداث التي صحبته كما أعلن المجلس أن مطالب الثوار ستنفذ و فيما يلي نص البيان:-



بسم الله الرحمن الرحيم

أبناء وبنات شعبنا العظيم

نحييكم اليوم وقد عادت جموعكم بسلام بعد أن سطرتم لوحة جديدة من لوحات المجد، ووضعتم بصمتكم المميزة، مرة أخرى على صفحات التاريخ. لقد كان حشدكم عظيما، وكان تنظيمكم رائعا، وقدرتكم على الالتزام بأهداف المسيرات ومساراتها درس لنا نتعلم ونستفيد منه، ونحن نعيش لحظات الفخر بكم والخوف عليكم من تأثيرات جائحة كوفيد 19، فلم يكن لدينا تحفظ سياسي أو قانوني على حقكم في التعبير ورغبتكم في تصحيح المسار واستعادة ألق الثورة، بقدر ما كان خوفا على صحة وسلامة الجميع ورغبة في تجنب ما من شأنه أن يزيد من انتشار الجائحة.

فشكرا لمن بذل الجهد في نشر الوعي الصحي وتجهيز المعينات والمعقمات، نسال الله أن يحفظكم جميعا

أهلنا في المدن والقرى والنجوع

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لقد كان صوتكم واحدا، وكان شعاركم موحدا، وكانت مطالبكم محل إجماع، وهي نفس المطالب التي خرجتم من أجلها في نضالكم الممتد من ديسمبر العظيم حتى أبريل، ثم تجدد في الثلاثين من يونيو 2019.

انتظمت صفوفكم في كل شوارع السودان تهتف بالعدالة والحرية والسلام، بالقصاص للشهداء، وبالسعي لتحقيق الأهداف التي قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لها.

إن حكومتكم الانتقالية، التي جاءت بإرادتكم وتفويضكم، تود أن تؤكد مرة أخرى إن رسالتكم قد وصلت كاملة، وإنها عازمة على الاستجابة لهذه المطالب، وستبدأ منذ يوم غد في العمل الجاد على تحويلها لقرارات تنفيذية. وفي نفس الإطار تتواصل الحوارات مع الأخوة في حركات الكفاح المسلح لتتويج مسيرة مفاوضات السلام التي تواصلت لتسعة أشهر باتفاق سلام نأمل أن يكون مدخلا لتحقيق السلام الشامل والاتجاه نحو معارك البناء والتنمية.

هذه التظاهرات ورغما عن سلميتها، الا انها سجلت سقوط شهيد جديد في ام درمان ندعو له بالرحمة و المغفرة كما سجلت سقوط عدد من المصابين في العاصمة و الولايات نتمنى لهم عاجل الشفاء و نؤكد ان الاجهزة العدلية ستجري تحقيقا شفافا لتحديد المسؤوليات و معاقبة مرتكبي هذه التجاوزات الغير مقبولة مهما كان مصدرها.

فلنجمع أيادينا معا، ولنعمل كقوة واحد موحدة لتحقيق مطالب شعبنا والعبور ببلادنا نحو فجر جديد

التحية مرة أخرى لكم

المجد والخلود لشهدائنا

فليحفظ الله السودان وشعب السودان

مجلس الوزراء الانتقالي