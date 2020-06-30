تعرّض وزير الصحة في السودان د. أكرم على التوم يوم الثلاثاء إلى تحرش وضرب من قبل متظاهرين أثناء مليونية 30 يونيو بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ويظهر مقطع الفيديو المرفق الذي شاهدته أخبار الخليج 365 الوزير وهو محاطاً باعداد من المتظاهرين الذين سبوه وتحرشوا به وبحسب شهود عيان قد قد تعرض للضرب الخفيف، بينما شكل البعض طوقاً لحمايته منهم، وقد إستنكر الكثير على منصات التواصل ذلك السلوك ووصفوه بالهمجي.facebook
وزير الصحة الذي خلع الكمامة وسط مواكب 30 يونيو قال لجمهور من الكوادر الصحية بحسب الفيديو المرفق (من الذي لم يوفر التمويل للأسف الشديد ما الكيزان.. في ناس عندها مصالح ما الكيزان ما الكيزان، الحوافز والماهية الجديدة الجابتها الحكومة للكوادر الصحية الإعترضوا منو؟ برضو ما كيزان.. الإعترض منو والما وصلها منو والقال القروش دي كتيرة منو.. لما تطلع نتائج تحقيقات رسمية حتعرفونهم بالاسم).
وقال وزير الصحة وسط هتافات 30 يونيو (والي الخرطوم المكلف ليس من صلاحيته إتخاذ هذا القرار وهو يشير لقرار والي الخرطوم يوسف آدم الضي الذي ألغى قراراً أصدره وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم بتعيين حمدان مصطفى حمدان مديراً عاماً للصحة وأصدر قراراً جديداً بتعيين محجوب تاج السر منوفلي بدلاً عنه.facebook
وخطف وزير الصحة إهتمام منصات التواصل الإجتماعي يوم 30 يونيو وقال بحسب الفيديو المرفق (انا ذاتي مهمل كتير جدا ما تخلونا نمشي ساكت.. دا موكب بتاع تصحيح صلحو لينا العوجة بتاعت مشيتنا وإنتقدونا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو وزير الصحة يتعرض لتحرش ويقول: انا مهمل كتير.. ينتقد والي الخرطوم ويتحدث أن الكيزان لا علاقة لهم ب (..) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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