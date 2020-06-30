مِعبر أرقين: إيقاف رِحلات تَفويج العَالِقين بِمصر

التاريخ: 30-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف نائب مُدِير مِعبر أرقين الحدودي الهادي أحمد آدم عن إيقاف رحلات تفويج العالقين السودانين بجمهورية مصر عبر مِعبر أرقين منذ أمس الأوَّل.

وأوضح آدم وفق صحيفة السوداني (السوداني) الثلاثاء أن الظروف الأمنية بالبلاد ودعاوى تنظيم مسيرات تصحيحة للثورة بالعاصمة والولايات أدى إلى إيقاف رحلات دخول العالقين إلى البلاد، وأكد وصول (٤.٢٥٥) عالق سوداني عبر المِعبر ، ونوه إلى إستئناف الرحلات الأسبوع المُقبل، مُشيراً إلى جاهِزية المِعبر لإستقبال عدد (٥٠) بص في اليوم وتقديم الخدمات اللّازمة حتى دخول آخر عالق سُّوداني .

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