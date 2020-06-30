حمد بن جاسم يشن هجوما عنيفا على الأبواق الإعلامية المتصهينة في الدول العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، هجوما عنيفا على الأبواق الإعلامية المتصهينة في الدول العربية، حيث باعت الدول التي تدعم هذه الأبواق القضية الفلسطينية وصارت تناصر إسرائيل، حسب وصفه.

وقال “بن جاسم” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن حال أغلب الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي يرثى لها.

وتابع موضحا:”فجمهوره يدرك التردي الذي آل إليه ويستطيع أن يفند ويدحض ما يبثه هذا الإعلام، لأنه يدرك أن الإعلام في معظم الدول العربية ينطق بما تفرضه الحكومة وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي وفي العالم كله.”

وأشار رئيس وزراء قطر الأسبق إلى أن الحال هبط إلى ما دون مستوى القاع، فأخذت الحكومات تجيش جيوش الذباب الإلكتروني وتطلق لها العنان لتغرد بكل كذب ومنكر وتزوير للواقع، مضيفا “أقول ذلك وأنا أتألم لوضع الإعلام العربي الذي لا يخلو من الشرفاء.”

ولفت في تغريدة أخرى إلى أنه تحت طائلة إرهاب الحكومات والقوانين التعسفية تم تقييد الحرية المسؤولة للإعلام التي تبتغي الإصلاح والتطوير دون فوضى.

وأكمل في إشارة إلى أبواق الإعلام العربية التي صارت صهيونية بامتياز:”وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقا تحارب الإسلام وتناصر إسرائيل وهي تصادر الأراضي الفلسطينية، وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية.”

واختتم حمد بن جاسم تغريداته بالقول:”فلا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي؟