الجيش المصري يكشف تفاصيل دقيقة عن سلاح دفاع جوي روسي الصنع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية لأول مرة، عن تفاصيل أثناء عمليات الصيانة المحلية لمنظومة “بوك إم 2” روسية الصنع التابعة لقوات الدفاع الجوي المصري.

وظهرت في فيديو الجيش المصري خلال الدقائق الأخيرة، عمليات الصيانة للمنظومة الروسية في الورش التابعة للجيش المصري.

وتتمتع المنظومة الروسية الحديثة “بوك إم2″، بقدرات فائقة، إذ أن دخول المنظومة في وضعية القتال من نظام المناوبة يستغرق 20 ثانية فقط.

ويعد المجمع “بوك” منظومة مضادة للطائرات ويستخدم في القوات البرية والبحرية الروسية، كما أن المجمع مخصص لمكافحة الأهداف الأيروديناميكية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على الارتفاعات المتوسطة والصغيرة ومدى 30 كيلومترا. RT المادة السابقة غرفة المصدرين : الوضع بالميناء كارثي المقالة القادمة مجلس الاسكان يدعو لتحويل العائد الديمغرافي إلى نمو في الإقتصاد

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