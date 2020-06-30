غرفة المصدرين : الوضع بالميناء كارثي

الخليج 365 :

شكت الغرفة القومية للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ، من استمرار مشكلات تكدس ميناء بورتسودان ، وتعثر حركة الصادر ، واصفة الوضع ب(الكارثي والسيئ) خاصة بالميناء الجنوبي (الحاويات).

وقال الامين العام للغرفة نادر الهلالي ، ل(السوداني) إن ضعف اداء الميناء صار معوقا لانسياب كل الصادرات ، واعتبرها مشكلة (أمن قومي) ، ورغم ذلك لم يتخذ اي حل فعلي، أو خطوة عملية

وإضاف : الميناء (يحتاج قروش) وجدية لان الحلول موجودة ، موضحا بان هناك بضائع صادر لم تصدر منذ رمضان وسيكون الكثير منها تعرض للضرر ، فضلا عن تحمل المصدرين تكلفة دفع الأرضيات، رغم تسبب الميناء في تأخير الشحن ،

وشدد الهلالي ، على ان الميناء يمثل مورد ايرادات مهم للدولة ، ولكن استمرار ضعف ادائه سيفقدها هذه الأموال، منوها الى ان معالجة المشكلات سيجعل الميناء تخدم البلاد والبلدان المجاورة، وتستطيع تحقيق ايرادات بمليارات الدولار للبلاد.

لافتا الى ان صادر الماشية الحية تضرر من البواخر (الرديئة) ، بما انعكس سلبا على تراجع عائداتها، واشار لتاثر قطاعات الصادر من الماشية والحبوب الزيتية والمحاصيل النقدية الأخرى بوضع الميناء.