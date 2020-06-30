الدولار يعاود الإرتفاع ويصل ل(140) جنيه بالموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : والت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي ارتفاعه أمام الجنيه وسط شح المعروض وزيادة الطلب بعد موجة انخفاض خلال الأيام الماضية.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 140جنيها مقارنة ب138جنيها الاثنين فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 36جنيها والدرهم الإماراتي 37جنيها.

وعزا المتعاملون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية خاصة مع اقتراب عودة النشاط التجاري بعد الاسبوع الاول من يوليو المقبل.

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