شركة أمريكية جديدة تنضم إلى حملة مقاطعة الإعلانات في “فيسبوك”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انضمت شركة مايكروسوف إلى حملة مقاطعة الإعلانات على فيسبوك سياسات الكراهية في فيسبوك في الموقع.

وكشفت تقرير نشره موقع axios.com أن مايكروسوفت علقت إعلاناتها على “فيسبوك” و”إنستغرام” في الولايات المتحدة في شهر أيار / مايو، ووسعت ذلك حديثا ليشمل الإنفاق الإعلاني في جميع أنحاء العالم حتى شهر آب/ أغسطس، وذلك بعد تعمق أزمة مقاطعة فيسبوك من قبل أصحاب إعلانات رئيسيين ومن ضمنهم فورد وأديداس.

ويواصل المعلنون الرئيسيون الانضمام إلى حملة “Stop Hate for Profit”، ووعدوا بوقف إنفاق الأموال على إعلانات “فيسبوك” في شهر تموز / يوليو، للضغط على الشركة للقيام بالمزيد لوقف انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضلّة، ليزيد عدد الشركات المنضمة للحملة حتى الآن عن 184 شركة على الأقل.

وتمثل المقاطعة هذه أكبر ضربة حتى الآن “لفيسبوك”، وأنفقت مايكروسوفت وحدها أكثر من 115 مليون دولار على إعلانات “فيسبوك” في عام 2019، وذلك وفقًا لشركة التحليلات الإعلانية (Pathmatics).

وعلقت أديداس وفرعها ريبوك إعلانات “فيسبوك” و”إنستغرام “عالميًا حتى نهاية شهر يوليو، وقالت الشركة: إنها ستضع معايير لمحاسبة نفسها وكل واحد من شركائها بشأن تأسيس بيئات آمنة والحفاظ عليها.