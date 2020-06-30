إصابة مواطن بطلق ناري بالسوق المحلي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، عن إصابة مواطن اليوم “الثلاثاء” في عمل منعي لمتفلتين بالسوق المحلي الخرطوم. وطبقًا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للشرطة أكدت إسعافه بواسطة الشرطة وإستقرار حالته الصحية. مشيرةً إلى أنه أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية بواسطة النيابة.

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