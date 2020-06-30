نقل هارون والسنوسي وعلي الحاج إلى يستبشرون

التاريخ: 30-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت مصادر شرطية عن نقل والي شمال كردفان الأسبق أحمد هارون، ومساعد الرئيس السابق إبراهيم السنوسي بالإضافة إلى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج إلى مستشفى يستبشرون التابع للشرطة. Advertisements وأوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني أن الثلاثي نقل إلى المستشفى قبل يومين إثر شكاوي من أمراض السكر والضغط، مبينًا أن حالتهم جيدة ويتلقون رعاية طبية ممتازة. وكان هارون قد نقل لمستشفى يونيفرسال قبل حوالي شهر للاستشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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