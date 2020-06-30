بالفيديو: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام البرلمان في أمدرمان

أفادت مراسل قناة الجزيرة عن اطلاق الشرطة الأمنية للغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين من أمام البرلمان بأمدرمان. Advertisements الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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