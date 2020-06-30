عاجل: إصابة مواطن بالسوق المحلي بالخرطوم

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، عن إصابة مواطن اليوم “الثلاثاء” في عمل منعي لمتفلتين بالسوق المحلي الخرطوم. Advertisements وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، اصيب مواطن اليوم في عمل منعي لمتفلتين بالسوق المحلي الخرطوم وتم اسعافه بواسطة الشرطة وحالته مستقرة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بواسطة النيابة. الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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