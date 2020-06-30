التاريخ: 30-يونيو-2020
0 مشاهدة
المجد و الخلود للشهداء الأبرار
ونحن نخرج اليوم في ذكرى انتصارة إرادة شعبنا في الثلاثين من يونيو، تابعت لجنة العمل الميداني وعبر رصدها الميداني عددًا من المتفلتين المدعومين من عناصر الثورة المضادة.
نهيب بالثوار و الثائرات من أبناء شعبنا بالالتزام بالمسارات المعلنة مسبقا من قبل تنسيقيات لجان المقاومة، ونجدد الالتزام بالسلمية والوقوف بقوة ضد من يعبثون بممتلكات شعبنا ومن يريدون حرف مسارات ثورتنا إلى العنف.
ثورة ديسمبر التي أدهشت العالم بسلميتها وانتصرت لن يحرف مسارها أعداء الوطن والحياة الكريمة
لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير
30/ يونيو / 2020
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة عاجلة من تجمع المهنيين السودانيين للثوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.