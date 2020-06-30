مناشدة عاجلة من تجمع المهنيين السودانيين للثوار

المجد و الخلود للشهداء الأبرار

ونحن نخرج اليوم في ذكرى انتصارة إرادة شعبنا في الثلاثين من يونيو، تابعت لجنة العمل الميداني وعبر رصدها الميداني عددًا من المتفلتين المدعومين من عناصر الثورة المضادة.

نهيب بالثوار و الثائرات من أبناء شعبنا بالالتزام بالمسارات المعلنة مسبقا من قبل تنسيقيات لجان المقاومة، ونجدد الالتزام بالسلمية والوقوف بقوة ضد من يعبثون بممتلكات شعبنا ومن يريدون حرف مسارات ثورتنا إلى العنف.

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ثورة ديسمبر التي أدهشت العالم بسلميتها وانتصرت لن يحرف مسارها أعداء الوطن والحياة الكريمة

لجنة العمل الميداني بقوى إعلان الحرية والتغيير

30/ يونيو / 2020

الخرطوم(أخبار الخليج 365)