مدني: إنطلاقة مواكب الإحتفال بمليونيه 30 يونيو

إنطلقت مواكب الإحتفال بذكرى مليونيه 30 يونيو من جميع إحياء وارياف مدينة مدني بمشاركة حشود من الثوار ولجان المقاومة وقوي إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وذلك تجديدا للعهد مع شهداء الوطن للمضي قدما نحو تحقيق أهداف وغايات وشعارات ثورة ديسمبر المجيده ودعما لخطط وبرامج حكومة الثوره تجاه تكملة هياكل السلطة المدنيه وتحقيق السلام العادل والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر المجيده ودعم الجهود الرامية لتحقيق رفاهية إنسان السودان بتوفير الخدمات الأساسية له.

وفي إستطلاع لوكالة السودان للأنباء أكد مصعب أزهري عضو لجنة مقاومة حي أركويت بمدينة مدني أن مواكب مليونية 30 يونيو التي خرجت اليوم تهدف لتحقيق مطالب الثوار والقصاص للشهداء، وقال إن المطالب التي خرج من أجلها هؤلاء الشباب تتمثل في قيام المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ..

من جانبه دعا حذيفة مبارك عضو لجنة مقاومة حي المنيرة بمدني لتصحيح الوضع الإقتصادي والعمل على قيام المجلس التشريعي والقبض على مرتكبي جرائم القتل إبان قيام ثورة ديسمبر من العام المنصرم ..

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)