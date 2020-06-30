شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بدأ ديكور تلفزيون السودان القومي هذا الصباح بشكل غير مألوف، وذلك بوضع إطارات السيارات «اللساتك» وبعض الحجارة، في رمزية للتضامن مع مليونية 30 يونيو.
وكتبت أسماء سيداحمد «مُعدة بالتلفزيون»، على صفحتها بفيسبوك: «التحية للمخرج صلاح محمد نور مخرج الحلقة والمعدة حرم شيخ الدين، اعتقد الفكرة انو اللساتك والتروس رمزية للمواكب وده كان المقصود».
وتابعت: «اتمنى من كل مشاهد أن يناقش المحتوى لانها كانت فقرات جميلة ومعبرة ومواكبة».
فيما انتقد بعض المختصين طريقة التنفيذ قائلين: «فكرة مبتذلة جدا مع احترامي لك يا اسماء هذا ليس منظر تلفزيون رسمي، كان من الممكن أن تظهر اللساتك كخلفية صورة شغل جرافيك مش يقعدوا عليها».
وتشكل « اللساتك» مفردة من مفردات الثورة السودانية التي كان يُستعان بها إبان الحراك الشعبي في إغلاق الشوارع، ويُعبر باشعالها عن الاحتجاج، إلى جانب «الحجارة» التي استخدمت في« التروس».
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور: تلفزيون السودان يتضامن مع مليونية 30 يونيو بإجلاس مذيعيه على «اللساتك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.