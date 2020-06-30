وفاة لاعب الهلال السابق بعد معاناة مع المرض

الخليج 365 : غيب الموت مدافع المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم ونادي الهلال العاصمي مساء أمس الاثنين بعد معناة مع المرض بالمملكة العربية السعودية، التي هاجر إليها منتصف الثمانينيات عقب نهاية تجربته الثانية مع الفريق الأزرق.. ولعب سيماوي للهلال منذ نهاية السبعبنات قبل الانتقال للاحتراف بنادي الرمث الإماراتي.. ورافق جيل النجوم الذهبية نحو طارق أحمد آدم، شيخ إدريس كباشي؛ أحمد آدم، مصطفى النقر، حمد دفع الله وغيرهم من ذلك العقد النضيد.

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