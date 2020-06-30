مبادرة من لاعبي المريخ تعيد المسلمي لمنصبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفيد متابعات أن التونسي أمين المسلمي أقترب كثيرا من العودة لمنصبه كمدير فني للمريخ لإكمال المشوار مع طاقمه الفني بقيادة المعد البدني الألماني توماس مويير ومدرب الحراس الفنطاسي وذلك بعد مبادرة من لاعبي المريخ والقطاع الرياضي لعودة المدرب التونسي الشاب وتجاوز ما حدث سابقا تقديرا لمصلحة الفرقة الحمراء وبعد البصمة الواضحة التي وضعها المسلمي في الفترة الوجيزة التي تولى خلالها تدريب الفريق .. وجاءت مبادرة نجوم المريخ بعد إعلان إتحاد الكرة استئناف النشاط واستكمال الموسم، حيث أكد مجموعة من عناصر الأحمر أن عودة المدرب التونسي لمنصبه من شأنها رفع حظوظ المريخ في الفوز باللقب .. وكان المدرب التونسي تقدم باعتذار شديد لمجلس المريخ وجماهير النادي .. وينتظر أن يناقش مجلس المريخ خلال الساعات القادمة ملف التدريب بالنادي وسط توقعات بإعلان عودة المسلمي من جديد لإكمال مشواره مع النادي.

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