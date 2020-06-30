(من فضلكم خلوا الحكومة تشتغل)!.. بقلم اشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

( ابن الحرام لا تدزه بقع لحاله)

“مثل شامي”

مشكلاتنا تتعقد لأننا عقدنا امالنا عليهم وأنخنا احلامنا بين يدي هذه العصبة المدمنة لاقتراف الفشل ..

انتظرناهم طويلاً ليجدوا تلك الطريق للأخذ بيد بلادنا إلى حيث الاتساع، فاذا بهم يضيَّقون على أنفسهم وبلادنا على نحو لحظوي..

أخطاء بالجملة وتعثرات تفضي إلى تعثرات..

وكلما سنحت الفرصة لإحراز الهدف فإذا بالـ(حيطة تتمطى وتفلع في قفا الزول البناها)..

ولا أظن أن العقدة في انهم لايعرفون..

فتلك كما الفهم..

(قسمة وترباس)!!

ترباس في الجزائر مشي يشرب موية وجا راجع لقي الهلال مضروب تلاتة..

اها ديل جايين مخصوص عشان يتغلبوا!!

وفي ذلك تنافست الانتقالية على (مرمطتنا) واخراجنا من طورنا وإفساد حيواتنا..

في كل مرة يصرخ القطيع .

(حمدوك ماشي…

وهو والقون .. هو والقون…… يا رااااجل)..

مرة في الكشافات ومرة في كهرباء بورتسودان..

ومرة العالقين..

كلما سنحت الفرصة انتهزوها لاعادة مسلسل (الاحباط) وتراجيديا (القحط).. وكأنما لا يريدونها الا خراباً..

كأن ما بينهم والبلد (تار بايت)!!..

ولكن المصيبة أننا نعول على استيقاظهم وهبتهم والانتباهة..

ومتى كان (العنين) قادراً و(العيي) مبيناً..

المشكلة فينا وفي “عزلنا” واختياراتنا وتعويلنا وانتظاراتنا العقيمة..

و(المايشوفش من الغربال يبقى اعمى)..

في كل يوم يزداد كفري بتلك المنصات.. ويرحل في دمي انهم (عمر ضايع.. يحسبوه ازاي عليَّ)

تفعل المنظومة الحاكمة كل ما ليس في الحسبان..

الا الصحيح… (يلفلفون) طويلاً وكأن ما يشغلنا لا يشغلهم..

لا يجتهدون أبداً..

لا يصنعون أفكارا ولا ينتجون حلولا..

يرزحون تحت وطأة التشاؤم المقيت..

حتى بات مطروحاً أن الجماهير التي أخرجها الجوع من وقارها ستقبل أن تفيء الي القهر والسكات ..

والدولة التي تقرر أن الشارع محجوز للاحتفال فقط و(اي دمعة حزن لا.. لالالا).

هي دولة علي اقصي حدود الاستبداد..

ينبشون فينا آخر متاريس الصبر وحباله.. بينما كان العشم الذي بذلوه لنا هو حق الجميع في أن (يزرعوا) الاسئلة في الطريق وباي وقت.. وإذا المطلوب منا ان (نترزع) و(ننكتم) باسئلتنا..

و(لا صوت)..

(ما داير اسمع بغم)..

(وشك ف الحيط)..

بعد أن استبدت بهم سطوة السلطة..

ودي حالتها بدون انتخابات..

علي وزن

(دي حالتها بدون وضوء)!!..

قاليك (تحكم بتفويض من الشارع)؟!..

طيب وناس تصحيح المسار وناس أسقط تالت ديل ما شارع؟!..

ولا علشان…؟!

اجتزاء الاقضية يسمح بتشويهها..

ويسمح التبعيض بالإخلال بالرؤية الكلية..

⁦▪️⁩البلد وصلت إلى حالة العداء الحقيقي مع حق الناس في التعبير السلمي..

وتلك فكرة التحول الديقراطي المركزية وحجر زاويتنا التي لن تستقيم عند ازهاقها تجربتنا المحسودة.

⁦▪️⁩البلد ماشة علي احتقان سياسي غير مسنود بمشاريع وطنية، الاختلاف الوحشي يتصدر المشهد وكلهم يترقب الدواس..

⁦▪️⁩بدت البوادر لانغماس الجيش في (مجمجة) الملكية، وتلك لعبة خطرة ومهلكة وحالة (تطفيف) غير مسبوقة تفاقم من مستقبل (المدنياااو) وتغلق مسافة الاحترام.

تنسي تلك القيادات ان العصمة بيد الشعب وان الرصاصة الشرعية موجودة فعلا ً بجيب هذا الشعب.

⁦▪️⁩الحركات المسلحة و ابواقها الحلقومية تمارس دور (المديدة) الحارة وتلعب على تناقضاتنا.

▪️نحظي بأكبر خازوق (ملقنجي) على سدة السلطة..

يعني مادام أنت اصلا ما جاهز بتطلع ببيان ليبه؟!

عشان تقول (ح) و(س)= حنعمل وحنسوي..

وسنعبر!!

أنتظر حتي تقرر ثم اخرج بيانك..

رخيتك في (الفعل والسوا) بتورينا قدر كيف انت “متردد وميتان” وما ممكن تحسم حاجة..

أولاد الحلال الفي السودان كلهم ما لقينا منهم واحد عشان يمسكها بي حقها..

واضحة مشكلاتنا..

وليست (الزردية) معضلتنا..

نمارس التخليق والتلتيق دون إجراء أي عناية بـ(التوافيق والتباديل)..

وكلما عقدنا العزم و تحالفنا مع المداواة لنصف أزماتنا عقدنا نصفها الآخر!! وكل ما نقول كملنا الليل شربكناها مجدداً..

(نلقي العضم في الكبدة)..

ونلقي الكترابة ما نلقي الخرابة!!