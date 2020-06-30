بامر الاتحاد الكاردينال باقي في الهلال.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تنتهي فترة مجلس إدارة الهلال في منتصف يوليو القادم ورجحت مصادر عديدة بأن الاتجاه السائد داخل أروقة اتحاد كرة القدم هو تكوين لجنة تطبيع لإدارة النادي لفترة انتقالية

* وبرز في الساحة الهلالية عدة شخصيات لتولي المهمة في مقدمتهم دكتور علي قاقارين ودكتور محمد حسين كسلا نجمي الفريق في العصر الذهبي

* ولكن ما لم يكن متوقعا في الحسبان هو القرار الذي صدر من اتحاد كرة القدم السوداني بعد ظهور فيروس كورونا والذي بموجبه تم تجميد النشاط الرياضي والجمعيات العمومية للمجالس التي انتهت فترتها القانونية علي مستوي الاتحادات المحلية والاندية

* وانا اتجاذب أطراف الحديث يوم أمس مع الاستاذ المحامي محمد سليمان حلفا نائب رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني والمشرف علي جمعية نادي الهلال العمومية لإجازة النظام الأساسي أكد أن قرار الاتحاد سيكون ساريا وسيستمر مجلس الهلال الحالي في أداء مهامه إلي حين انتهاء الظروف الصحية التي بموجبها تم تعليق عقد الجمعيات العمومية

* وبموجب الفورمان الصادر من الاتحاد سيواصل السوبر مان في إدارة الهلال إلي ان يقضي الله امرا كان مفعولا

* قد يكون الخبر صادما للكثيرين الذين ينتظرون التغيير ويحسبون الشهور والايام والساعات من أجل إزاحة الكاردينال من إدارة الهلال ولكن ليل الظلام مهما طال فلا بد أن ينجلي فجر الخلاص

* ويتخلص الهلال من خفافيش الظلام والقوي الظلامية وسيعود الهلال الي جماهيره

* الكاردينال اجتهد من أجل خدمة الهلال ولكن آن الأوان للتغيير وضخ دماء جديدة تعيد لفريق الكرة القه ومجده في القارة الأفريقية ورتق النسيج الاجتماعي الذي دمره الرئيس

* مصيبة الهلال ليست في سياسة الكاردينال وحده وإنما في بعض الشخصيات التي فرضها في مجتمع الهلال وكان آخرهم الناشط الذي ظل يملأ الأسافير باساءته لرموز وقامات ورجال خدموا الهلال قبل أن يظهر ولي نعمته في الساحة

* هذا الناشط تم تعيينه كمشرف علي الاستاد ولكنه ترك مهمته الرئيسية وتحول الي مطبلاتي وكسار تلج لم يسبقه اليه حتي اقرب المقربين للكاردينال من حملة الأقلام

* وكل ما يريطه بالهلال هو ان شقيقه كان لاعبا في الفريق في فترة مضت

* الكاردينال لم يأتي به في هذا الموقع كمهندس شاطر أو مدير ناجح وإنما للاستفادة من خبرته في حشد العضوية والاستنفار كلما ضاقت بالرئيس الكرب

* الناشط متخصص بارع في هذا المجال لانه من كوادر وعناصر حرب الموتمر الوطني البائد وراي فيه الكاردينال أنه سيكون المنقذ له اذا احتاج الي عضوية جديدة أو حشود تأييد كمثل الحشود التي خرجت قبل أسابيع للمطالبة باستمراره

* وفي الاخر سيكون مصيره مثل مصير الذين سبقوه بعد ان يحقق السوبرمان مراده

* من أجل هولاء الدخلاء في الهلال تطالب الجماهير بالتغيير لانهم استباحوا قيم وموروثات الكيان

* اذا اراد الكاردينال ان يعرف موقعه في الهلال فالينظر من حوله ويتفرس في الوجوه التي تناصره وتؤيده ووقتها فقط يدرك انه يقف في أرض هشة

* الطاهر احمدون وجماعة المجلس الاستشاري مع ثورة الشباب وطموحاتهم أصبحوا لا يشكلون اي اضافة أن لم يكونوا خصم علي الرئيس

* رئيس لا يجد التأييد والترحيب من جماعة الالتراس والروابط التشجيعية ورواد النادي والكنداكات والرؤساء السابقين عليه أن يراجع نفسه

اتجاهات اخيرة

* امر مؤسق ان يتعرض أعضاء مجلس اتحاد الكرة إلي الإساءة من بعض المحسوبين علي حسن برقو بعد أن ادعوا بانه ساهم في ترحيل أعضاء المجلس إلي الخرطوم لحضور الاجتماع

* أعضاء المجلس الذين حضروا من الولايات عيونهم وجيوبهم مليانة ولا يحتاحون الي مساعدة برقو او غيره الا اذا كنتم تقصدون الأعضاء الذين تم شرءاهم لتغيير مواقفهم كما اشيع وتناقله بعض المقربين من الرئيس

* حاول الفرحان أن يستعرض عضلاته في الاجتماع لكن المحامي الشاطر والشجاع الغمه حجرا فظهر عليه الخوف والارتباك

* بعد موقف ممثلي نهر النيل الذي كان بمثابة الصدمة للجميع اتوقع ان يستمر تصفية الحسابات معهم ومع انديتهم

* استهداف فرق نهر النيل وقياداته اصحاب المواقف والمبادئ ستكون الخطوة القادمة للقوي الظلامية داخل الاتحاد

* ما يعجبني في المهندس نصر الدين حميدتي انه رجل واضح وصريح وصاحب مواقف

* مهما اختلفت معه لا يخلط الأوراق ويتقبل النقد يصدر رحب وتجده هاشا باشا

* صحيح عارضنا وانتقدنا موقفه وتبنيه لاستكمال الموسم في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد ولكن دافع عن موقفه بمنطق

* لم يهلل ويكبر ويعرض بعصاته ليستفز زملائه في المجلس كما فعل الاخرون ولذلك وجد منا الإشادة والتقدير

* بأمر وإجماع اندية الممتاز سيبقي المهندس بأني في موقعه في الانتخابات القادمة لانها صاحبة الحق الأصيل في اختيار ممثلها في هذا الموقع

* بأني ولأنه رجل خرج من رحم الأندية ويعرف المعاناة التي تعانيه هذه الأندية والصعوبات التي تواجههم لاستكمال الموسم اراد ان يجد مخرجا وحلا وباخف الاضرار

* هل يعقل أن يتم ترشيح رجل وصل الي التسعينات من عمره مرة اخري لرئاسة الاتحاد