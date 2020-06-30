موكب بحري… تجديد عهد الثورة والوفاء لدماء الشهداء

التاريخ: 30-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة انطلق ظهر اليوم بتوقيت” الثورة” موكب مليونية منطقة الخرطوم بحري، تجديدا للعهد ووفاءا للشهداء باستكمال الطريق، وتصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادة الثوار في التحقيق العاجل لمطلوبات الثورة واستحقاقاتها التي مهرتها بالدماء وغالي التضحيات . Advertisements وبدأ الموكب فى التحرك نحو “منصة ميدان الرابطة ” بشمبات علي ان تلتقي مواكب جنوب ووسط بحري فى المؤسسة ثم التحرك للمشاركة في تدشين ميدان الحرية باسم الشهيد” صلاح” وسيقوم ممثلين من لجان احياء منطقة الخرطوم بحري بتلاوة المذكرة القومية لمطالب الموكب بجانب تقديم مذكرة اخري خاصة بمحلية بحري ومشاكلها . وتجئ مواكب الثلاثين من يونيو والتي يسيرها الشعب السوداني بحسب سونا، تجيء تجديدا للعهد بالثورة والتي شعارها ” حرية – سلام – عدالة ” والوفاء للشهداء واستكمال مطلوبات السلام والقصاص لاسر الشهداء ومحاكمة فلول رموز النظام البائد لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل، وإصلاح المنظومة العدلية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتكوين المفوضيات بجانب المطالبة بالإصلاح الاقتصادي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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