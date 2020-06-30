لجان مقاومة الصحافة وجبرة.. ٣٠ يونيو انتصار لارادة الشعب

قال الأستاذ حسام الدين مدثر مسؤول الإعلام بلجنة مقاومة الصحافة إن ٣٠ يونيو انتصرت فيه إرادة الشعب.

وأكد في استطلاع بحسب سونا من مقر تجمع مواكب الصحافة وجبرة بمحطة (7) جنوب بالخرطوم أهمية تحقيق مطالب الثورة السودانية من الحرية والسلام والعدالة، مضيفاً أن الثورة مستمرة.

وقال “٣٠ يونيو يوما عظيم هُزم فيه المجلس الانقلابي واللجنة الأمنية التابعة للنظام البائد”.

وأكد الأستاذ محمد شاكر سعيد عضو لجان مقاومة الصحافة وجبرة أهمية التحلي بالروح الوطنية لاهميتها في هذه المرحلة من أجل العبور بهذه المرحلة وأضاف أن العقد الاجتماعي الذى نحتاجه الآن هو الوطنية.

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وأشار الأستاذ خالد عجوبة عضو لجان مقاومة الصحافة المركزية إلى أن ٣٠ يونيو يمثل فعالية خاصة لنا كثوار وأنه اعاد الثورة لنا، مبينا أن ٣٠ يونيو اعادت للشارع قوته وللثورة هيبتها، وأوضح أن الاعتصام تم فضه كمحور ونحن الان في هذه المواكب عايشين في الاعتصام وان مشهده بالنسبة لنا متكرر وأن الترس صاحى والشارع موجود ومساراتنا معروفة.

وأشار الى المطالب التى يريدون تحقيقها تتمثل فى انشاء محاكم انتقالية والقصاص العادل للشهداء،مؤكداً عدم التنازل عن الحقوق التى خرجوا من أجلها.

وقال “كل ٣٠ يونيو سنحتفل”، مطالباً بضرورة ضبط النفس والالتزام بالسلمية وعدم الانجرار وراء المخططات، مشدداً على أن أهداف الثورة لم تكتمل ولازالت هناك عراقيل وأن القادم أصعب ونريد الاجتهاد من أجل البناء، وقال “لن يكون هناك انقلاب عسكري مرة أخرى ودولتنا مدنية”.

وكالة السودان للأنباء (سونا)