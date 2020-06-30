قيادات مجتمع الرصيرص يحيون ذكرى 30 يونيو

حيا عدد من الاعيان وقيادات المجتمع المدني بمدينة الروصيرص بولاية النيل الازرق ذكرى 30 يونيو المجيدة وطالبوا الجميع باتباع منهج السلمية في احتفالات اليوم.

وفي استطلاعات لـ(سونا) قال الاستاذ حامد الشيخ احد اعيان الروصيرص ومن القيادات الفاعلة، نترحم علي ارواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والامنيات بالشفاء العاجل للجرحي والعود الحميد للمفقودين، ووصف الاحتفال اليوم بالتاريخي والمفصلي لتصحيح مسار الثورة السودانية واستكمال متطلبات الفترة الانتقالية مناشدا الثوار والكنداكات للالتزام التام بالسلمية.

واكد الناطر اسامة محمد الهجا ناظر قبيلة سليم عدالة مطالب الثوار التي تجسد شعارات الثورة وتستكمل لوحة التغيير الحقيقي التي رسمها الشباب.

وقال اسامة في تصريح لـ(سونا) ان الادارة الاهلية ستدعم وستظل السند لمطالب الثوار المشروعة مترحما على أرواح الشهداء ومناديا بالقصاص العاجل لشهداء الثورة.

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من جانبه اوضح الاستاذ عوض الماظ احد الاعلاميين الافذاذ بمدينة الروصيرص ان مليونية 30 يونيو رمزية تجسد جملة من المعاني والدلالات مبينا ان خروج الثوار اليوم دعوة صريحة لمراجعة الاداء وتصحيح المسار حفاظا علي مكتسبات الثورة السودانية التي قدمت ارتالا من الشهداء يستحقون الوفاء وذلك بالمضي قدما في الاصلاح والتغيير.

ابوبكر محمد ابو الروس احد قيادات المجتمع المدني دعا لوحدة الصف والكلمة وان تكون احتفالية 30 يونيو بداية لمسيرة تصحيح المسار واستكمال هياكل الحكومة الانتقالية خاصة وان الاوضاع الاقتصادية في تراجع وتحتاج لقرارات قوية حاسمة يكون لها اثر واضح في معاش الناس.

وكالة السودان للأنباء (سونا)