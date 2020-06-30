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انطلاق موكب الريف الجنوبي بشرق النيل نحو مركز التجمع

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 30-يونيو-2020

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انطلاق موكب الريف الجنوبي بشرق النيل نحو مركز التجمع

بدأت مواكب مليونية ٣٠ يونيو في الانطلاق من مختلف محليات وارياف ولاية الخرطوم لمراكز التجمع لتلتحم جميعا في تمام الساعة الواحدة..
ففي محلية شرق النيل بدأ موكب الريف الجنوبي (، سوبا، الكرياب ومرابيع الشريف) الانطلاق الي مركز التجمع أمام مستشفى شرق النيل.

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وبحسب سونا خرجت مواكب الحاج يوسف (الردمية،، شارع واحد شرق ستة) في وقت مبكر وَوصلت الي مباني محلية شرق النيل بحلة كَوكو.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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