انطلاق موكب الريف الجنوبي بشرق النيل نحو مركز التجمع

التاريخ: 30-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة بدأت مواكب مليونية ٣٠ يونيو في الانطلاق من مختلف محليات وارياف ولاية الخرطوم لمراكز التجمع لتلتحم جميعا في تمام الساعة الواحدة..

ففي محلية شرق النيل بدأ موكب الريف الجنوبي (، سوبا، الكرياب ومرابيع الشريف) الانطلاق الي مركز التجمع أمام مستشفى شرق النيل. Advertisements وبحسب سونا خرجت مواكب الحاج يوسف (الردمية،، شارع واحد شرق ستة) في وقت مبكر وَوصلت الي مباني محلية شرق النيل بحلة كَوكو. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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