أمدرمان تتزين بأعلام السودان وصور الشهداء إحتفالا بذكرى ٣٠ يونيو

خرجت اليوم جماهير مدينة أمدرمان في ثوب قشيب تزيأت فيه بأعلام السودان وصور شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ورفعت فيه شعارات الثورة السودانية وتعالت الهتافات الثورية وهي تشق عنان السماء إحتفالا بالذكرى الأولى للثلاثين من يونيو الذي أعاد لثورة ديسمبر بريقها وجذوتها حيث تجمع مواطنو منطقة الصالحة والفتيحاب بمحطة سراج الرئيسة ، فيما تجمع ثوار مناطق العباسية والموردة وبانت والعرضة وحي البوستة في شارع الأربعين ، بينما تجمعت حشود أحياء ود نوباوي وابوروف وحي مكي وود درو في ميدان الشهداء لتتوحد كل مواكب أمدرمان المليونية في إتجاه البرلمان وهي تردد حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب .

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وإعتبر عضو لجان المقاومة بمحلية امدرمان البراء مصطفى السنوسى في تصريح بحسب سونا ان مليونية 30 يونيو اليوم بمثابة إعادة الزخم للثورة السودانية التي لم يخبو بريقها بعد حتى تتحقق كل الأهداف التي خرجت من أجلها جماهير الشعب السوداني وضحى في سبيلها شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

وطالب السنوسى بالقصاص لشهداء الثورة وهيكلة الأجهزة القضائية والعدلية منتقداََ التباطؤ في حسم ملفات المتورطين في قتل الشهداء داعياً إلى ضرورة هيكلة الأجهزة القضائية والعدلية والقوات المسلحة والشرطة واعادة تأهيلها.

واكد إيمان الثوار العميق بضرورة المضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد وذلك لإسكان صوت البندقية للأبد باعتبار ان السلام أولوية من أولويات حكومة الفترة الانتقالية.

ودعا عضو لجان المقاومة بأمدرمان كل الثوار الإلتزام بالسلمية التي إتسمت بها ثورة ديسمبر المجيدة مؤكدا ان أي مواجهة مع القوات النظامية سيستفيد منها المتربصون بالثورة من فلول النظام البائد داعياً إلى لتفويت الفرصة على المندسين

وطالب البراء المجلس المركزي لقوي اعلان الحرية والتغيير بضرورة الشروع في تشكيل المجلس التشريعي وتسمية الولاة المدنيين وإنجاز عملية السلام. وشدد على اهمية اتباع المشاركين في مسيرة 30 يونيو للاجراءات الصحية لمنع إنتقال العدوى بفيروس كورونا وسط الثوار.

الي ذلك تعهد أسامة شمس الدين عضو لجان المقاومة بالسير على درب الشهداء والعمل والمثابرة من أجل تنفيذ الأهداف التي في سبيلها إستشهدوا مؤكدا ان الثوار لن يرتاح لهم بال حتى يروا بأعينهم قتلة الشهداء أمام القضاء.

وناشد أسامة كل ثوار ٣٠ يونيو بضرورة الإلتزام بمسارات المليونية التي أعلنتها لجان المقاومة وتطبيق الإشتراطات الصحية للحيلولة دون التعرض لمخاطر وباء كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)