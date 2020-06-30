جنوب الخرطوم تشهد انطلاقة مسيرات مليونية ٣٠ يونيو

اكتملت الاستعدادات باحياء وسط وجنوب لمسيرات الثلاثين من يونيو والتي تأتي بغرض تصحيح المسار وتحقيق مطالب الثورة وإحياء لذكرى الشهداء الذين مهروا دمائهم لتحقيق الحرية والسلام والعدالة وتجسيدا للاهداف التي وضعتها الثورة كخارطة لبناء دولة مدنية يتحقق فيها القصاص من قاتلي الشهداء ومحاسبة المتورطين في مجزرة فض الاعتصام.

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وعبرت هتافات الثوار في المسيرات السلمية بمناطق جبرة والصحافات عن امالهم وتطلعاتهم في ان تحقق المليونية اهدافها المرجوة في كل ربوع البلاد .

هذا وتنطلق المسيرة بحسب سونا، من نقطة تجمع ” محطة ٧” والتي تضُم أحياء (العشرة ، النزهة، جبرة، الامتدادات وتتجه شرقاً حتى تصل شارع المطار، وبعدها تتجه شمالاً حتى تصل لتقاطع شارع المطار مع شارع ٦١، ) وهي” النقطة الرئيسيه ” لتجمّع مواكب تنسيقية لجان المقاومة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)