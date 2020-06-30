تجمع المهنيين يصدر بيانًا حول اعتصام نيرتتي

تجمّع المهنيين السودانيين

بيان حول اعتصام نيرتتي

انتظمت جماهير محلية نيرتتي غرب جبل مرة في اعتصام سلمي باسل أمام مباني أمانة الحكومة بالمنطقة، اعتصام يرفع مطالب واضحة بوقف الانتهاكات المستمرة من الميليشيات المسلحة، والتي ظلت تروِّع المواطنين الأبرياء بوتيرة متزايدة منذ مايو الماضي وفي جرائم متعددة تشمل النهب المسلح والاختطاف والقتل، تحت مرأى ومسمع المدير التنفيذي واللجنة الأمنية بالمحلية التي ما يزال يسيطر عليها عناصر النظام البائد ومصالحهم المضادة لإرادة الجماهير وثورة الشعب وأهدافها.

Advertisements

نحن في تجمع المهنيين السودانيين نعلن دعمنا الكامل لاعتصام المواطنين الشرفاء بمنطقة نيرتتي ومطالبهم المشروعة، ونرى فيه رافدا جديدا يصب في مجرى معركة شعبنا وأدواته السلمية المجربة من أجل انتزاع حقوقه وحاجته الماسة لوقف الحرب وإنهاء سياسات التهميش والانتهاكات وفوضى السلاح.

ندعو السلطة الانتقالية للتدخل السريع لحماية الثوار السلميين واعتصامهم، حماية حقهم في الأمن وتلبية مطالبهم بشكل فوري بإجراء التعديلات اللازمة في قيادة المحلية وأجهزتها الأمنية والتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. صوت المعتصمين في نيرتتي يجب أن يصل لأطراف محادثات السلام للتعجيل بالحلول الشاملة ووضع حد لهذه الظلامات، مرة وإلى الأبد.

إعلام التجمّع

30 يونيو 2020

الخرطوم(أخبار الخليج 365)