تجمع مهنيي شمال دارفور:الشعارات والهتافات المخالفة لأهداف الثورة مندسة

اصدر تجمع مهنيي ولاية شمال دارفور بيانا بمناسبة تسيير مواكب الثلاثين من يونيو المزمع تسييرها ظهر اليوم من قبل قوي الثورة للتعبير عن مطالبها الرامية الي تحقيق السلام واكمال هياكل السلطة وتحقيق العدالة ومعالجة الاوضاع المعيشية للمواطنين. وفيما يلي نص البيان بحسب سونا: بسم الله الرحمن الرحيم تجمع المهنيين السودانيين— ولايه شمال دارفور نترحم علي ارواح شهدائنا الكرام الابرار الذين قدمو ارواحهم فداء للوطن ووفاءا للثورة ورد الله المفقودين جماهير شعبنا الابي، تعود علينا هذه الايام ذكري 30 من يونيو وبلادنا تعيش اوضاعآ اقتصادية مزريه ونحن نغدو بامل مشرق بعد ان ازحنا النظام السابق بالاصرار والعزيمة عام علي ذكري التفاف الشعب الصابر علي تكوين الحكومة المدنية لتحقيق اهداف شعبنا الصامد الصابر بتوحيد اهدافنا في استقلال السلطة المدنية ونحن نصبو لتحسين اوضاعنا الاقتصادية في ظل الظروف الحالية شعبنا الكريم ،، اننا نثق بحكومتنا علي رأسها رئيس مجلس الوزارء عبدالله حمدوك ونطالب بتصحيح مسار الثورة من الاطراف المشاركة لافساح المجال للكفاءات الوطنية بعيدا عن المحاصصات الحزبية لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمقاربة السياسية مع جميع المكونات في السلطة بتحقيق اهداف الوثيقة الدستورية، اننا في تجمع المهنيين شمال دارفور مطالبنا هي : 1/تحقيق السلام العادل في جميع انحاء الوطن العزيز وتكوين مفوضية السلام 2/تكوين هياكل السلطة وتعين الولاة المدنين والمجلس التشريعي Advertisements 3/المحاكمات العادلة لجميع رموز النظام السابق ومرتكبي مجزرة الاعتصام باسرع زمن 4/تحسين الاوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية 5/ تعين الكفاءات الوطنية بعيدآ عن المحاصصات الحزبية لخدمة الوطن والمواطن جماهير شعبنا الاوفياء :- ونحن اذ نتخذ هذا الموقف ونتوجه بهذه الدعوات واننا ندعو جماهير الشعب لاخذ الحيطة وتفويت الفرصة امام كل متربص بامن الناس والوطن . كما ندعو القوات النظامية لتأمين وحماية الجماهير وضمان سلامتها والوقوف ضد اي انزلاق للعنف او اي تدخل من شانه الاضرار بمكتسبات الثورة والوطن وتبليغ الجهات الامنية لاي تفلتات وندعو الجماهير للالتزام بالاجراءات الصحية والاحترازية من تباعد اجتماعي وادوات وقاية شخصية من كمامات و معقمات للحيلولة دون مزيد من التفشى لوباء كروونا . جماهير شعبنا الآبي: نوضح ان المسارات للموكب ٣٠يونيو هي – طريق الزيادية. – طريق المصانع. – طريق المواشي. – طريق المطار. ونشير الي ان الثورة سلمية كما بدات واي شعارات اوهتافات مخالفة لشعارات الثورة تعتبر شعارات لمجموعات مندسة يجب التبليغ عنها لاقرب قوة موجودة . حرية سلام وعدالة تجمع المهنين ولاية شمال دارفور الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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