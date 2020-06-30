مزارعو الجزيرة :مواكب 30 يونيو فرض عين على الثوار والثائرات

التاريخ: 30-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أصدرت اللجنة التسييرية لإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل بيانا اليوم أكدت من خلاله إلتزام مزارعى الجزيرة والمناقل بخط الثورة وأهدافها وإستكمال بناء مؤسسات الدولة وهياكلها وفاءا لشهدائنا الأبرار . وقال البيان بحسب سونا، إن مواكب الثلاثين من يونيو فرض عين على كل ثائر وثائرة كنداكات وزراع وعاملين وحيا البيان الشهداء ونضال مزارعى الجزيرة والمناقل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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