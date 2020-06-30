النقر يقود الهلال في المرحلة الحالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقرر ان يواصل مدرب الهلال الحالي الفاتح النقر في مهامه كمدير فني ويقود الفريق في مباريات الممتاز المقبلة وذلك باعتباره ملما بما يدور في الهلال.

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