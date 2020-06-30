المريخ يقترب من حسم صفقة شيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خطي المريخ خطوة جادة نحو اكمال صفقة انتقال لاعب سيمبا التنزاني لصفوفه وكشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن اللاعب ابدي موافقة مبدئية على عرض النادي الاحمر وبتوقع ان تحسم الامور المالية والترتيبات الادارية خلال الساعات المقبلة.

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