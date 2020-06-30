“وصمة عار”… جواد ظريف يهاجم أمريكا بشدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن أمريكا “تعد الدولة الوحيدة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على سائر الدول بسبب عدم انتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وكتب ظريف على حسابه على “تويتر” الاثنين: “أمريكا لم تنتهك الاتفاق النووي فقط بل ترغم الآخرين أيضا على ذلك”.

​وتابع: “أمريكا تحمل وصمة عار أنها أصبحت الدولة الوحيدة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على الدول الملتزمة بالقوانين بسبب عدم انتهاكها قرار مجلس الأمن”.

وأشار ظريف إلى أنه “سيشارك في اجتماع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عبر الأجواء الافتراضية للتحدث حول هذا الأمر”.