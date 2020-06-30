تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : -الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم 28/6 دبر

اعلي سعر 11100ج

ادني سعر 11050ج

الوارد صفر فتريتة

اعﻻ سعر 9500ج

ادني سعر 9400ج

الوارد 145جوال صفراء

اعﻻ سعر 9300جوال

ادني سعر9200جوال الوارد صفر عكر

اعﻻ سعر 9 100ج

ادني سعر 9050ج

الوارد 75جوال Advertisements مقد

اعﻻ سعر 9500ج

ادني سعر 9400ج

الواردة صفر تترون

اعﻻ سعر 11500ج

ادني سعر 11400ج

الوارد صفر ودباكو

اعﻻ سعر 9600ج

ادني سعر 9550ج

الوارد 69جوال حريراي

اعﻻ سعر 9300جوال

ادني سعر 9200ج

الوارد صفر الدخن

اعﻻ سعر 11500ج

ادني سعر 11400ج

الوارد صفر جملة الوارد (289) جوال ذرة

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