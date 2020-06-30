تعرف على حجم الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
-الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم 28/6
دبر
اعلي سعر 11100ج
ادني سعر 11050ج
الوارد صفر
فتريتة
اعﻻ سعر 9500ج
ادني سعر 9400ج
الوارد 145جوال
صفراء
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر9200جوال الوارد صفر
عكر
اعﻻ سعر 9 100ج
ادني سعر 9050ج
الوارد 75جوال
مقد
اعﻻ سعر 9500ج
ادني سعر 9400ج
الواردة صفر
تترون
اعﻻ سعر 11500ج
ادني سعر 11400ج
الوارد صفر
ودباكو
اعﻻ سعر 9600ج
ادني سعر 9550ج
الوارد 69جوال
حريراي
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر 9200ج
الوارد صفر
الدخن
اعﻻ سعر 11500ج
ادني سعر 11400ج
الوارد صفر
جملة الوارد (289) جوال ذرة
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