الرئيس الفنزويلي يمهل سفير الاتحاد الأوروبي 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء الاثنين، أن على سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة على ضوء فرض أوروبا عقوبات جديدة ضد بلاده.
موسكو – سبوتنيك. وقال مادورو: “قررت منح سفير الاتحاد الأوروبي في كاراكاس 72 ساعة لمغادرة البلاد. يكفي الاستعمار الأوروبي”.
وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، من أمس 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ “تقويض الديمقراطية وسيادة القانون” في فنزويلا.
وأشار بيان للمجلس إلى، أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.
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