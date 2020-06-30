نفي رئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي الشائعات التي تحدثت عن اعتقاله، وذكر الجزولي عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك:
بعد اللايف المزلزل الذي فضحت فيه نية متطرفي المجموعة الحاكمة في سوق البلاد إلى الفوضى حتى يتمكنوا من تدمير القوات النظامية وشرعنة التدخل الدولي فجأة اكتشف الكذاب الأشر صلاح مناع ليزعم بلسان كذوب ونفس مريضة ووجه مضطرب أنني أنتوي القيام بأعمال تخريبية وقد نسي هذا الجهول أن جريمة القيام بأعمال تخريبية ليست من اختصاص لجنة تمكينه البديل وإنما هي من اختصاص الأجهزة الأمنية.
أيها السادة : إنني بخير، حر طليق، وقريبا جدا سيكون وطننا بخير نحرره من قبضة الخونة ونستعيد ثورته من اختطاف المستبدين الجدد، فلن ترهبنا افتراءاتكم وتلفيقاتكم، ووالله الذي لا إله غيره لن تلين لنا قناة أو تنحني لنا جباه حتى نسقطكم أو نسقطكم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل .. اعتقال د. محمد علي الجزولي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.