منظمة شهداء ديسمبر: ليس لنا علاقة بالمسار الثالث ولا المدعو برطم

التاريخ: 30-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نوهت منظمة شهداء ديسمبر أنها ليست لديها علاقة بالمسار الثالث الذي سيعلن عنه غدا عبر مؤتمر صحفي بمنزل النائب البرلماني المستقيل أبو القاسم برطم باسم أسر شهداء ولجان مقاومة. Advertisements وقال نائب رئيس المنظمة كشة عبد السلام إن اي جسم يدعي أنه لجان مقاومة وليس له تواصل مع مكتب لجان المقاومة الموحد هو جسم من ورق وليس له وجود جغرافي وليس له قواعد على أرض الواقع واضاف: “وهي أجسام كونت لضرب الثورة. وقال كشة في تصربح بحسب السوداني الدولية، إن خطهم ولجان المقاومة بالسودان واحد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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