صديق يوسف : لم ندفع بتوصية لإجراء تعديل وزاري

التاريخ: 30-يونيو-2020
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نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف وجود أي إتجاه للحكومة الانتقالية لاجراء تعديل وزاري على خلفية ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال يوسف بحسب صحيفة الجريدة: لا وجود لاي أتجاه لتعديل وزار وقطع يوسف بعدم دفعهم توصية لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك من أجل أجراء تعديل وزاري، وأردف كل ما فعلناه هو تقدمنا بطلب لحمدوك لتقييم اداء الوزراء خلال الفترة الماضية وأشار الى أن هنالك لجنة تم تكوينها لتقييم اداء الحكومة الانتقالية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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